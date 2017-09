Berbicara di Sidang Majelis Umum PBB, Wapres JK: Dunia Membutuhkan Kemitraan Global Sejati

NEW YORK - Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Jusuf Kalla menyampaikan poin penting untuk mencapai perdamaian dunia dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Poin penting tersebut disampaikan sesuai dengan tema sidang yang ke-72 kali ini yaitu 'Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet.'

Poin penting untuk mencapai perdamaian menurut pria yang akrab disapa JK itu meliputi dialog, inklusivitas, penyelesaian sengketa damai tanpa penggunaan kekerasan. Selain itu, Wapres JK secara tegas menyatakan dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB.

"Perdamaian tidak pernah diberikan. Perdamaian harus dikembangkan dan dipelihara melalui inklusivitas, penyelesaian sengketa damai tanpa penggunaan kekerasan dialog. Yang penting kita harus mengembangkan PBB sebagai institusi global yang kuat yang menekankan pada pemeliharaan perdamaian, keamanan dan stabilitas," ujar Wapres Jusuf Kalla sebagaimana dinukil dari UN.org, Jumat (22/9/2017).

JK menambahkan, tentang pentingnya sinergi dalam mempertahankan perdamaian dan rencana pembangunan di masa depan. Pria berusia 75 tahun itu menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas harus diupayakan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Terkait perdamaian dan keamanan menurut JK, dunia kini membutuhkan kemitraan global untuk memerangi memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme kekerasan sebagai poin utama yang paling penting. Ia menilai akar penyebab terorisme di antaranya kemiskinan, buta huruf dan pengangguran harus terlebih dulu ditangani untuk menangkal aksi kejahatan tersebut.

"Dunia membutuhkan kemitraan yang kuat atau kemitraan global sejati," imbuh JK.

Menutup pidatonya, JK menekankan jika masalah terorisme harus diselesaikan dengan melalui cara kombinasi 'hard' dan 'soft' yakni berupa memperkuat peraturan perundangan dan mendorong keterlibatan masyarakat. Di sela memimpin delegasi Republik Indonesia mengikuti Sidang Majelis Umum PBB, Wapres JK menyempatkan mengunjungi Museum Tragedi Penyerangan Menara Kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat, Kamis 21 September 2017.

Wapres bersama rombongan akhirnya naik ke lantai 102 Gedung One World Centre dimana dilakukan pemutaran film berdurasi lima menit yang menceritakan tragedi 11 September. Tragedi itu terjadi pada Selasa tanggal 11 September 2001 pukul 08.45 waktu setempat itu diketahui merupakan salah aksi terorisme di mana sekelompok pembajak dari militan Al Qaeda telah menyusup ke dalam empat penerbangan sipil AS dan membajak pesawat-pesawat tersebut.

