JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mencabut larangan yang dijatuhkan kepada Panglima TNI, Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah AS. Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia mengatakan, Jenderal Gatot sudah dapat bepergian ke AS tanpa masalah dan akan disambut dengan baik.

“Kami sangat menyesali ketidaknyamanan yang disebabkan oleh insiden ini dan kami kembali meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno (Marsudi) pagi ini,” kata Wakil Dubes AS, Erin Elizabeth McKee di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017). McKee datang mewakili Pemerintah AS untuk memberikan penjelasan terkait insiden yang dialami Panglima TNI.

"Jenderal Gatot diundang ke AS atas undangan Jenderal Dunford dan kami telah menyelesaikan permasalahannya. Jenderal Gatot dapat pergi dan tidak ada pembatasan untuk partisipasinya dalam konferensi di mana dia diundang oleh Jenderal Dunford. Sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuannya/izinnya untuk pergi ke AS. Kami menyambutnya," tambah McKee.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dikabarkan ditolak memasuki wilayah Amerika Serikat (AS) oleh lembaga Perlindungan Perbatasan dan Cukai AS. Pemberitahuan penolakan itu disampaikan Maskapai Emirates Airlines beberapa saat sebelum Jenderal Gatot terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, menuju Washington DC.

Sang Jenderal seharusnya terbang ke AS menggunakan maskapai penerbangan Emirates EK 0357 pada 21 Oktober untuk memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) AS, Jenderal Joseph F. Durford Jr. Pangab AS mengundang Panglima TNI untuk hadir pada acara Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations (VEOs) yang akan digelar pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.

