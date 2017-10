JAKARTA - Mutasi Jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI dilakukan guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi TNI.



Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/836/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan Mutasi Jabatan 91 Perwira Tinggi (Pati) TNI. Mereka terdiri dari 50 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 19 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 22 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.



50 Pati TNI Angkatan Darat:

1. Letjen TNI Hinsa Siburian dari Wakasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

2. Mayjen TNI Tatang Sulaiman dari Pangdam IV/Dip menjadi Wakasad,

3. Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos, M.Si dari Kapuspen TNI menjadi Pangdam IV/Dip,

4. Brigjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah dari Kasdam IV/Dip menjadi Kapuspen TNI,

5. Brigjen TNI Bakti Agus Fadjari dari Danrem 032/Wbr (Padang) Kodam I/BB menjadi Kasdam IV/Dip,

6. Kolonel Inf Mirza Agus, S.I.P dari Danrem 061/SK (Bogor) Kodam III/Slw menjadi Danrem 032/Wbr (Padang) Kodam I/BB,

7. Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P dari Kas Kostrad menjadi Wadanjen Akademi TNI,

8. Mayjen TNI Imam Edy Mulyono, M.Sc dari Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Kas Kostrad,

9. Mayjen TNI Muhamad Herindra, M.A., M.Sc dari Pangdam III/Slw menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI,

10. Mayjen TNI Doni Monardo dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Pangdam III/Slw,

11. Mayjen TNI Suko Pranoto dari Danpuspenerbad menjadi Pangdam XVI/Ptm,

12. Brigjen TNI Besar Harto Karyawan, SH dari Ir Kostrad menjadi Danpuspenerbad,

13. Brigjen TNI Dedy Kusmayadi dari Kapusjaspermildas TNI menjadi Ir Kostrad,

14. Kolonel Inf Sapriadi, S.I.P dari Pamen Denma Mabesad menjadi Kapusjaspermildas TNI,

15. Mayjen TNI Wiyarto, S.Sos dari Aster Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

16. Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M.D.A dari Pangdam V/Brw menjadi Aster Panglima TNI,

17. Mayjen TNI Arif Rahman dari Gubernur Akmil menjadi Pangdam V/Brw,

18. Brigjen TNI Eko Margiyono, M.A dari Kasdam Jaya menjadi Gubernur Akmil,

19. Brigjen TNI Herianto Syahputra, S.I.P, M.Si dari Danpusintelad menjadi Kasdam Jaya,

20. Kolonel Inf Djaka Budhi Utama, S.Sos dari Pamen Denma Mabesad menjadi Danpusintelad,

21. Mayjen TNI Hadi Prasojo dari Danpusterad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

22. Mayjen TNI Hartomo dari Kabais TNI menjadi Danpusterad,

23. Mayjen TNI Ilyas Alamsyah dari Aspam Kasad menjadi Kabais TNI,

24. Brigjen TNI Muhammad Nur Rahmad dari Kasdam VI/Mlw menjadi Aspam Kasad,

25. Brigjen TNI Teguh Pujo Rumekso dari Wadanpussenif Kodiklat TNI AD menjadi Kasdam VI/Mlw,

26. Kolonel Inf Muhammad Saleh Mustafa dari Danrem 132/Tdl (Palu) Kodam XIII/Mdk menjadi Wadanpussenif Kodiklat TNI AD,

27. Brigjen TNI Sabar Simanjuntak, S.I.P, M.Sc dari Danrem 131/Stg (Manado) Kodam XIII/Mdk menjadi Staf Khusus Kasad,

28. Kolonel Inf Joseph Robert Giri, S.I.P dari Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD menjadi Danrem 131/Stg (Manado) Kodam XIII/Mdk, 29. Brigjen TNI A.A.B. Maliogha dari Kasgartap I/Jakarta menjadi Kasdam XIII/Mdk,

30. Brigjen TNI Santos Gunawan Matondang, S.I.P, M.M., M.Tr (Han) dari Kasdam XIII/Mdk menjadi Kasgartap I/Jakarta,

31. Brigjen TNI Marsudi Utomo, S.Sos dari Pa Sahli Tk. II Was Eropa & AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad,

32. Brigjen TNI Fachri dari Danrem 033/WP (Tanjung Pinang) Kodam I/BB menjadi Pa Sahli Tk. II Was Eropa & AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI,

33. Brigjen TNI Jani Iswanto, M.A dari Staf Khusus Kasad menjadi Waaslog Panglima TNI,

34. Kolonel Inf Gabriel Lema, S.Sos dari Irdam XVII/Cen menjadi Danrem 033/WP (Tanjung Pinang) Kodam I/BB,

35. Brigjen TNI dr Alexander K Ginting S, Sp.P dari Ka Medik RSPAD GS Puskesad menjadi Staf Khusus Kasad,

36. Kolonel Ckm Dr dr Tugas Ratmono, Sp.S dari Anggota Komite Medik Gol. IV/Kol RSPAD GS Puskesad menjadi Ka Medik RSPAD GS Puskesad, 37. Brigjen TNI Zaenal Arifin S.I.P dari Sesbaranahan Kemhan menjadi Kasatwas Unhan,

38. Brigjen TNI Dr Hifdizah S.Adm, M.Si dari Kapuskodifikasi Baranahan Kemhan menjadi Sesbaranahan Kemhan,

39. Kolonel Cba R Bambang Heru S.S.I.P dari Kabid Pemeliharaan Puspamhar Kawasan Bainstranas Kemhan menjadi Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan,

40. Kolonel Inf Kartiko Wardani dari Irutpers Itum Itjenad menjadi Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan,

41. Kolonel Czi Marrahmat S.IP dari Kabagpasbang dan BMN Roum Setjen Kemhan menjadi Kapus BMN Baranahan Kemhan,

42. Brigjen TNI Jimmy Hendrik Kindangen, SH, S.Th, M.Th dari Kabinda Kalimantan Timur BIN menjadi Agen Madya Pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN,

43. Kolonel Kav Masrumsyah dari Agen Madya Binda DIY menjadi Kabinda Kalimantan Timur BIN,

44. Brigjen TNI Dr Anton Nugroho, MMDS, M.A dari Staf Khusus Kasad menjadi TA. Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas,

45. Mayjen TNI Karsiyanto, SE, dari TA. Pengkaji Bid. Politik Lemhannas menjadi Deputi Bid. Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas,

46. Mayjen TNI Widagdo H Sukoco dari Aster Kasad menjadi TA. Pengkaji Bid. Politik Lemhannas,

47. Brigjen TNI Supartodi dari Kasdam XIV/Hsn menjadi Aster Kasad,

48. Brigjen TNI Budi Sulistijono dari Waaster Kasad menjadi Kasdam XIV/Hsn,

49. Brigjen TNI Dudung Abdurachman, SE, M.M dari Staf Khusus Kasad menjadi Waaster Kasad,

50. Kolonel Cpm Sulendra, SH dari Kasubdit Data Pada Direktorat Data dan Informasi Deputi Bid. Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla menjadi Direktur Hukum Pada Deputi Bid. Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla.



19 Pati TNI Angkatan Laut:

1. Mayjen TNI (Mar) Gatot Subroto dari Wadanjen Akademi TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI,

2. Laksda TNI I.G. Putu Wijamahadi, SH dari Dankodiklatal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),

3. Laksda TNI Darwanto, M.A.P dari Pangarmatim menjadi Dankodiklatal,

4. Laksma TNI Didik Setiyono, SE, M.M dari Kadisopslatal menjadi Pangarmatim,

5. Laksma TNI Abdul Rasyid Kacong, SE, M.M dari Waka Puspen TNI menjadi Kadisopslatal,

6. Laksma TNI Tunggul Suropati, SE, M.Tr. (Han) dari Dirjian Kodiklatal menjadi Waka Puspen TNI,

7. Kolonel Laut (E) Budi Kalimantoro dari Dirbin Seskoal menjadi Dirjian Kodiklatal,

8. Laksma TNI Ir Arief Maksum dari Kadislitbangal menjadi Staf Khusus KSAL,

9. Laksma TNI Moelyanto, M.Si (Han) dari Waaslog Panglima TNI menjadi Kadislitbangal,

10. Laksda TNI Tri Wahyudi Sukarno, SE, M.M dari Asrena Kasal menjadi Staf Khusus KSAL,

11. Laksda TNI Arusukmono Indra Sucahyo, SE, M.M dari Danseskoal menjadi Asrena KSAL,

12. Laksma TNI Sulistiyanto, MS.c, S.E, P.S.C dari Kadisdikal menjadi Danseskoal,

13. Laksma TNI Manahan Simorangkir, S.E, M.Sc dari Danpuspenerbal menjadi Kadisdikal,

14. Kolonel Laut (P) Dwika Tjahya Setiawan dari Wadanlantamal IV/Tpi Koarmabar menjadi Danpuspenerbal,

15. Kolonel Laut (T) Sri Yanto, S.T dari Kabagproglap Set Baranahan Kemhan menjadi Kapuskodifikasi Baranahan Kemhan,

16. Kolonel Laut (S) Agus Supriyadi dari Kasubdit Minlakgar C Ditminlakgar Dirjen Renhan Kemhan menjadi Dirminlagar Ditjen Renhan Kemhan,

17. Kolonel Laut (P) Eko Jokowiyono, S.E, M.Si dari Asrena Pangarmabar menjadi Direktur Strategi Keamanan Laut Pada Deputi Bid. Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla,

18. Laksma TNI Lilik Abu Siswanto, M.Si (Han) dari Direktur Strategi Keamanan Laut Pada Deputi Bid. Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla menjadi Staf Khusus Kasal,

19. Laksma TNI Yuli Dharmawanto, SH, M.H dari Direktur Kerjasama Pada Deputi Bid Informasi Hukum dan Kerjama Bakamla menjadi Staf Khusus Kasal.

22 Pati TNI Angkatan Udara:

1. Marsda TNI Yuyu Sutisna, SE, M.M dari Pangkohanudnas menjadi Wakasau,

2. Marsda TNI Eko Supriyanto, SE, M.M dari Dankodiklatau menjadi Koorsahli Kasau,

3. Marsma TNI Chairil Anwar dari Kadislambangjaau menjadi Dankodiklatau,

4. Kolonel Pnb Agung Heru Santoso dari Paban IV/Dukopslat Sopsau menjadi Kadislambangjaau,

5. Marsma TNI dr Moch Soewandi, Sp.M dari Kalakespra Saryanto menjadi Staf Khusus Kasau,

6. Kolonel Kes Dr dr Isdwiranto I, Sp.BS, Sp.KP dari Pamen Diskesau menjadi Kalakespra Saryanto,

7. Marsma TNI Binsar P Lumban Tobing dari Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan menjadi Staf Khusus Kasau,

8. Marsma TNI Dr Ir Gita Amperiawan, M.Sc dari Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan menjadi Staf Khusus Kasau,

9. Marsma TNI Danardono Sulistyo A, M.P.P dari Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan,

10. Marsma TNI Asep Adang Supriyadi, SE, M.M dari Kadissurpotrudau menjadi Dosen Tetap Unhan,

11. Marsma TNI Gandhara Olivenca dari Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem menjadi Kadissurpotrudau,

12. Kolonel Pnb Emanuel Sugiharto dari Paban III/Litbang Asro Srenaau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem,

13. Marsma TNI Ir Bambang Sosiriyantho, S.T dari Direktur Mayantara Deputi Bid. Intelijen Teknologi BIN menjadi Direktur Kontra Deputi Bid. Intelijen Siber BIN,

14. Kolonel Pnb Bambang Nurwicahyo dari Kapuskodalau menjadi Direktur Rendalgiat Ops Deputi Bid. Intelijen Siber BIN,

15. Marsma TNI Latif Ainul Yakin, SE, M.M dari Kepala Pusat Data dan Informasi Basarnas menjadi Staf Khusus Kasau,

16. Kolonel Adm Kris Budiantoro dari Kabagproglap Setditjen Renhan Kemhan menjadi Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,

17. Marsma TNI Wahyu A Djaja, S.Sos dari Direktur Sarana dan Prasarana Basarnas menjadi Staf Khusus Kasau,

18. Kolonel Tek Hanafi, S.Sos, M.Si dari Paban III/Aero Slogau menjadi Direktur Sarana dan Prasarana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,

19. Kolonel Pnb F Indrajaya, S.E, M.M dari Koordostur AAU menjadi Direktur Bina Potensi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, 20. Marsma TNI Deri Pemba Syafar, M.M dari Bandep Strategi Nasional pada Deputi Bid. Politik dan Strategi Setjen Wantannas menjadi Staf Khusus Kasau,

21. Kolonel Pnb Abdul Sukur, M.Si.(Han) dari Irdaopslat Itops Itjenau menjadi Bandep Strategi Nasional pada Deputi Bid. Politik dan Strategi Setjen Wantannas,

22. Marsma TNI M Fadjar Sumarijadji, M.Sc dari Staf Khusus Kasau menjadi Staf Khusus Panglima TNI.

