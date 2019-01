JAKARTA - Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap Januarisma Runtuwene atau Aris Idol bersama 4 orang lainnya di sebuah apartemen di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Januari 2019 dini hari, terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Keempat orang lainnya yang diamankan itu ialah YSP, AS, AY, dan AM.

Dari pengungkapan tersebut, pihak kepolisian menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram. Polisi juga menemukan satu bong.

"Barang bukti 1 bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 gram, 1 bong, dan 5 HP," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Rabu (16/1/2019).

Setelah dites urine, kelima tersangka tersebu positif mengonsumsi sabu.

Pengungkapan ini bermula saat polisi menangkap YW di Kota Tangerang, Banten, pada Selasa, 8 Januari 2019. Saat itu, YW kedapatan membawa 300 butir ekstasi dan sabu 2 gram.

Kemudian hasil pengembangan diketahui sabu itu didapat dari TB alias AS. Polisi mencari AS. Saat itu AS menyambangi apartemen di Menteng Atas. Di sana, AS sudah ditunggu teman-temannya termasuk Aris.

(Baca Juga : Aris Idol Ditangkap Polisi Diduga saat Pesta Narkoba)

Mereka diduga mengonsumsi sabu bersama-sama. Saat itulah mereka diringkus.

Kini, kelimanya terancam dijerat pasal 114 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(erh)