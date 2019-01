View this post on Instagram

Saya beserta seluruh keluarga besar Partai Perindo menyampaikan belasungkawa saya kepada korban banjir bandang di tujuh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Diperlukan penanganan menyeluruh baik kesehatan, bahan makanan, kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal bagi korban pengungsian banjir bandang. . Saya menyerukan kepada seluruh kader Perindo dan seluruh masyarakat untuk membantu sesuai dengan kapasitasnya meringankan beban saudara-saudara kita. *HT . #PrayforSulsel #HaryTanoesoedibjo #HaryTanoe #HaryTanoeQuotes #HTQuotes #PartaiPerindo #IndonesiaSejahtera #Perindo #9Perindo