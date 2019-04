WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah uang sampai USD10 juta (sekira Rp140 miliar) untuk informasi terkait tiga orang yang diduga sebagai pemberi dana bagi Hizbullah, organisasi di Lebanon yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Washington.

Departemen Luar Negeri dan Keuangan AS pada Senin memasukkan nama Adham Tabaja, Ali Charara dan Mohamed Bazzi ke dalam daftar orang-orang yang dianggap sebagai pemberi dana Hizbullah. Washington juga mengumumkan hadiah atas informasi terkait ketiga orang yang disebut telah menyebabkan "gangguan kegiatan keuangan yang mendukung organisasi teroris global Hizbullah Lebanon."

Asisten Menteri Luar Negeri AS, Michael Evanoff mengatakan kepada reporter pada Senin bahwa Hizbullah menerima “senjata, pelatihan, pendanaan ”dari Iran hingga USD1 miliar per tahun.

Dia mengklaim Hizbullah menggunakan dana itu untuk "kegiatan yang merusak" seperti mendukung pemerintah di Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, dan "operasi pengawasan dan pengumpulan intelijen di AS."

#BREAKING: US announces it is offering up $10 million reward for information on 3 Hezbollah figures: Mohamed Bazzi, Adham Tabaja & Ali Charara pic.twitter.com/hMEhcxYvfw— ELINT News (@ELINTNews) April 22, 2019