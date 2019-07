JAKARTA - MNC Peduli melalui MNC Group kembali menyelenggarakan aksi donor darah bertajuk “MNC Love Donation” “Let’s Share The Love with Your Blood” pada Kamis (11/7/2019) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kegiatan donor darah untuk keempat kalinya di dalam tahun 2019 ini bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Hingga pukul 12.00 WIB sudah terkumpul 189 kantong darah yang disumbangkan dari karyawan MNC Group.

"Kita semua bisa memberi dengan kapasitas apapun yang kita miliki," kata Ketua III MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo di lokasi.

Ia berharap kegiatan ini dapat membantu PMI Kota Depok dalam menyediakan stok darah yang dibutuhkan bagi semua orang.

"Ini adalah sebuah ajakan untuk pihak lain," kata dia.

Putri ketiga dari Hary Tanoesoedibjo itu menargetkan program donor darah yang diselenggarakan oleh MNC Peduli pada tahun ini dapat menyumbangkan 2.000 kantong darah.

"Tahun 2018, MNC Group berhasil mendapatkan 1.867 kantong darah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan PMI Kota Depok, dr. Yuli Astuti mengatakan kepada seluruh masyarakat untuk rutin melakukan donor darah. Sebab, hal itu sangat bermanfaat untuk tubuh manusia.

"Banyak masyarakat yang masih percaya mitos bahwa donor darah bisa gemuk, donor darah sakit, atau takut dengan jarum suntik. Tapi melihat dibelakangnya banyak kebaikan dalam tubuh yang diterima," katanya.

Sementara itu, Bima (33) salah satu karyawan MNC Group mengatakan sangat terbantu dengan adanya kegiatan bakti sosial tersebut. Ia mengaku tak perlu repot datang ke PMI untuk mendonorkan darahnya.

"Ya dengan adanya kegiatan ini tentu bagus sekali, enggak perlu repot keluar ke kantor PMI tapi di kantor sudah bisa donor darah. Selain bentuk sedekah juga bisa untuk meregenerasi darah," ujarnya.

(kha)