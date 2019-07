HONG KONG - Partai Demokratik, yang beroposisi di Hong Kong, sedang menyelidiki serangan yang diduga dilakukan oleh geng Triad terhadap penumpang kereta pada Minggu (21/7) hingga melukai puluhan orang.

Otoritas Rumah Sakit mengatakan 45 orang terluka dalam serangan di Yuen Long, dengan satu orang dalam kondisi kritis. Yuen Long adalah distrik yang lebih terpencil di Hong Kong, dan jauh dari lokasi protes pro-demokrasi.

Dalam rekaman kamera yang tersebar di media sosial, para penyerang mengenakan kaus putih dan topeng. Sebagian dari mereka bersenjatakan tongkat.

Mengutip Reuters, Senin (22/7/) sebagian penumpang ikut dalam pawai protes RUU Ekstradisi setelah beberapa ribu pegiat mengepung kantor wakil China di Hong Kong.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police? @hkpoliceforce



Video filmed inside #YuenLong MTR train station.



Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill pic.twitter.com/UHARvOx0vO— Kinling Lo 盧建靈 (@kinlinglo) July 21, 2019