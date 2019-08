BERAWAL dari sebuah mimpi untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bau menyengat akibat tumpukan sampah, Adi Saefullah Putra justru menemukan jalan untuk turut melestarikan lingkungan sekaligus memberdayakan para pemulung dan pengepul sampah di sekitar Kota Makassar. Bersama beberapa orang teman, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasasar ini menciptakan perusahaan teknologi digital Mall Sampah.

Mall Sampah seperti halnya dengan ojek online yang dapat mempermudah calon penumpang mendapatkan driver bepergian ke suatu tempat. Hanya saja, Mall Sampah melibatkan pengepul sampah dengan masyarakat yang ingin menjual sampah daur ulang. “Jadi, dengan aplikasi digital Mall Sampah para pengepul atau kolektor sampah tidak perlu bersusah payah mencari sampah daur ulang, demikian pula masyarakat, baik produsen sampah rumahan atau instansi dapat dengan mudah menjual sampah,” jelas Adi kepada Okezone.

Caranya mudah, setelah sampah daur ulang yang akan dijual terkumpul, buka website mallsampah.com. Isi alamat sesuai domisili, lalu pilih pengepul yang diinginkan. Setelah itu, hubungi pengepul yang sudah dipilih. “Jika sudah tersambung, Pengepul terdekat akan datang untuk menjemput sampah yang akan dijual. Sebelumnya sampah akan dicek dan ditimbang baru kemudian terjadi transaksi jual beli,” terang Adi.

Diakui beberapa pengepul sampah, keberadaan Mall Sampah sangat membantu pekerjaan mereka menjadi lebih efektif dan efisien. “Sangat, sangat terbantu dengan adanya aplikasi yang dibuat adi dan teman-temannya ini semoga ke depan sistemnya lebih baik lagi,” jelas Herman, salah satu mitra Mall Sampah yang berlokasi di Kelurahan Pampang, Panakukang Kota Makassar.

Berkat keberadaan Mall Sampah bahkan tidak sedikit pengepul sampah yang tadinya menggunakan gerobak sekarang sudah bisa cicil kendaraan dan yang awalnya bekerja sendirian kini sudah memiliki anak buah belasan orang. Kini Adi dan teman temannya pun semakin percaya diri dan optimis bahwa perjuangan mereka berdampak bagi peningkatan kesejahteraan para mitranya yakni para pemulung dan pengepul sampah.

“Visi misi kami bukan hanya soal uang. Kami memiliki mimpi untuk meningkatkan angka produksi daur ulang di Indonesia dari 10 persen menjadi 40 persen pada tahun 2027 mendatang,” tandas Adi. Hal itu, bukan suatu yang mustahil karena Pengepul sampah tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang perlu dilakukan adalah bagaimana memberdayakan mereka dan bagaimana meningkatkan nilai sektor ini” tegas cowok berusia 24 tahun ini.

Setelah melalui perjuangan panjang sejak tahun 2015, kini Mall Sampah sudah semakin telrihat bentuknya. Meskipun tak sedikit kendala mereka hadapi. Bahkan belakangan ini, website mallsampah.com dihack pihak yang sudah pasti merasa terganggu dengan keberadaan Mall Sampah. “Beberapa kali kami dihack, kami perbaiki lagi, dihack lagi. Kami diancam untuk menghentikan kegiatan mallsampah.com ini tapi kami tidak menyerah,” tegas Adi.

Pantang mundur, bahkan Adi demikian pemuda ini akrab disapa, justru tertantang untuk terus menyempurnakan sistem digital mallsampah.com dengan mengalihkan aplikasi web menjadi apps yang tersedia bagi para pengguna ios maupun android. “Insyallah tidak lama lagi website mallsampah.com akan bertransformasi menjadi aplikasi. Dengan sistem ini, para mitra maupun masyarakat akan lebih mudah lagi mengakses sistem kita.”

Diakuinya, memang bukan perkara mudah awalnya meyakinkan para pengepul sampah untuk bergabung menjadi mitra, para pengepul maupun pemulung kebanyakan tidak melek teknologi dan ketiadaan smartphone yang bisa menunjang aktivitas mereka untuk bisa mengakses web mallsampah.com. Belum lagi mindset para pengepul yang masih konvensional dan belum siap menerima perkembangan teknologi. Itulah sebabnya Adi secara terus intens mendatangi para pengepul sampah dan banyak tukar pikiran dengan mereka.

Seperti dalam pantauan Okezone, Adi sedang ngopi bareng sambil diskusi bersama mitra mallsampah.com di sebuah gudang sampah di kawasan Tammaung, Panakukang, Kota makassar. Dengan seksama ia mendengarkan keluhan dan kendala teknis yang dihadapi para mitranya. Adi kemudian mencatat dan memberikan penjelasan dengan sabar.

Syarif salah satu pengepul mengaku sangat terbantu dengan adanya mallsampah.com. “Sangat,sangat terbantu dengan adanya Adi ini. Adi dan teman temannya ini anak-anak muda yang berkreatifitas untuk kami dan kami siap bekerjasama,” jelasnya.

Mall Sampah adalah sebuah platform digital yang mempertemukan para kolektor atau pengepul sampah dengan masyarakat penghasil sampah daur ulang baik perorangan maupun kantoran. Adi dan teman temannya punya mimpi untuk terus meningkatkan jumlah sampah yang bisa didaur ulang khususnya plastik, sehingga berdampak pada pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan para mitranya. Kini, Adi bersama enam orang temannya telah memiliki mitra mall sampah sekitar 100 orang dan terus berupaya untuk menjaring mitra pengepul sebanyak-banyaknya.

Baru-baru ini Mall Sampah bekerjasama dengan club sepak bola PSM Makassar menginisasi gerakan Tukar Sampahmu Dengan Tiket VIP. Program ini dinilai banyak kalangan sebagai sebuah terobosan besar karena mengajak anak-anak muda di Makassar untuk lebih mencintai sepak bola dan lingkungan sekaligus.

Berkat inovasinya dalam menciptakan teknologi Mall Sampah, Adi berhasil menyabet beragam penghargaan baik dari dalam mapun pun luar negeri. Peraih penghargaan lingkungan, Indonesia Green Award 2018, kategori Eksekutif Millenium, Jakarta. Founder of The Year, Indonesia Rice Bowl Startup Award 2017, Jakarta. Gold Medal Winner, International Young Inventors Award 2016, Surabaya. 1st Winner, IFRC Flood Resilience Innovation Converence 2017, Jakarta dan The Winner, Asean Rice Bowl Startup Award 2017. Dan, Best Social Impact Startup category, Kuala lumpur, Malaysia. Karena inovasinya dalam pengelolaan sampah daur ulang ini membuat ia kerap kebanjiran tawaran menjadi pembicara di berbagai forum.

Kisah perjuangan Adi mendirikan Mall Sampah didokumentasikan dalam TVC #KejarMimpi CIMB Niaga yang beberapa waktu lalu shootingnya baru selesai dijalani Adi bersama aktri senior Cut Mini yang merupakan duta #KejarMimpi CIMB Niaga. Adi terpilih menjadi local heroes #Kejar Mimpi untuk wilayah Makassar setealh melalui seleksi ketat. “Inisatif CIMB Niaga dalam menebar inspirasi untuk anak-anak muda supaya mau berkarya dan berdampak kepada orang lain, menurut saya impactful banget,”

Adi juga merasa senang karena CIMB Niaga mempertemukan dirinya dengan aktris idolanya Cut Mini. “Kebanggan bagi saya, bisa bertemu dan berdiakusi langsung dengan pemeran Ibu Mus Laskar Pelangi, Cut Mini,” ungkapnya bangga.

Selama shooting bersama Cut Mini, Adi juga merasa senang karena ternyata Cut Mini adalah sosok yang ramah dan tidak segan membagikan ilmunya ketika berhadap dengan kamera. “Ibu Cut ternyata homoris banget, orangnya ramah bangeet ke semua orang, keibuan dan sangat paham bagaimana memotivasi dan mengapresiasi kita anak-anak muda.” Tutur adi.

Cut Mini sendiri menyampaikan rasa salutnya kepada Adi. Berkat Mall Sampah, profesi pemulung dan pengepul sampah yang semula dipandang sebelah mata secara sosial itu, sekarang begitu percaya diri dan bangga di balik rompi dan topi Mall Sampah. Kepada Adi, Cut Mini juga berharap, ia dan teman-temannya bisa membesarkan Mal Sampah hingga ke Ibu Kota Jakarta.

Sepanjang tahun 2019 ini CIMB Niaga mendaulat 10 generasi milenialls yang memiliki kisah perjuangan inspirastif seperti Founder Mall Sampah Adi Saefullah Putra. Sebelumnya, CIMB Niaga telah mendapuk Triana Rahmawati Founder Schizofren, Solo, jawat Tengah. Faradila Bachmid Pejuang Literasi, Manado Sulawesi Utara. Robby Wahyu Riyodi, Pendiri Taman Baca Tanah Ombak, Padang Sumatera Barat.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Lani Darmarawan #KejarMimpi Untuk Indonesia yang diimplementasikan dalam kegiatan #KejarMimpiGoesToSchool dan #KejarMImipiGoesToCampus yang diisi dengan rangkaian #Leadsercamp dan menggandeng generasi millenials #localheroes di sejumlah daerah,” Gerakan ini sebenarnya jangkauannya sangat luas ya, yakni mengajak untuk generasi muda agar berjuang meraih mimpi mereka. Kami mencoba menyebarkan bahwa semangat orang itu harus punya mimpi gak boleh nyerah harus dikejar,” tandasnya.

