HONG KONG - Aktivis Hong Kong yang berperan penting dalam demonstrasi besar-besaran anti-Beijing beberapa bulan terakhir, telah menimbulkan kecurigaan setelah tertangkap kamera melakukan pertemuan dengan pejabat senior dari konsulat Amerika Serikat (AS).

Joshua Wong Chi-fung, sekretaris jenderal Partai pro-demokrasi Demosisto, mengatakan kepada media Hong Kong bahwa tidak ada hal terselubung di balik pertemuannya dengan Kepala Unit Politik Konsulat Jenderal AS Hong Kong, Julie Eadeh, baru-baru ini.

Media pro-Beijing dengan cepat memanfaatkan foto-foto dari pertemuan Wong dengan Eadeh untuk memunculkan spekulasi keterlibatan AS dalam demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Hong Kong.

"Saya bahkan pergi ke Washington beberapa kali, jadi apa istimewanya pertemuan dengan seorang konsul AS?" kata Wong kepada Hong Kong Standard sebagaimana dilansir RT, Jumat (9/8/2019).

This is very very embarrassing. Julie Eadeh, a US diplomat in Hong Kong, was caught meeting HK protest leaders. It would be hard to imagine the US reaction if Chinese diplomat were meeting leaders of Occupy Wall Street, Black Lives Matter or Never Trump protesters. pic.twitter.com/JfiU2O2HZq — Chen Weihua (@chenweihua) August 8, 2019

Dia mengklaim bahwa diskusinya dengan Eadeh terfokus pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, sebuah RUU yang diajukan di Kongres AS yang menyerukan keterlibatan Washington dalam menjaga "demokrasi" di Hong Kong. Keduanya juga dilaporkan membahas pelarangan ekspor peralatan AS kepada polisi Hong Kong.

Menanggapi permintaan komentar dari AFP, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa perwakilan pemerintah AS "bertemu secara teratur dengan banyak orang di seluruh Hong Kong dan Makau."

Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri China menyatakan “ketidakpuasan yang kuat” atas laporan media mengenai dugaan pertemuan antara pejabat senior konsulat AS dengan “kelompok independen” Hong Kong.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu mendesak Washington untuk "segera memutuskan hubungan secara total dengan berbagai perusuh anti-China" dan "segera mencampuri urusan Hong Kong".

Hey look! These protestors in Hong Kong are pretty cool. They are throwing eggs at the police station. Wow, that’s, like, totally revolutionary, right?



And that USA flag is so beautiful, the way it flutters in the breeze.



Organic protests are my favourite... pic.twitter.com/yxrdXMNf5L— Ollie Richardson (@O_Rich_) August 7, 2019