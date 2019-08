HONG KONG - Dua petugas polisi ditangkap setelah sebuah video yang menunjukkan mereka menyerang seorang tersangka di sebuah rumah sakit viral.

Video yang diambil dari rekaman CCTV di Rumah Sakit Distrik Utara pada Juni 2019, menunjukkan dua petugas berseragam berulang kali memukuli seorang pria di selangkangan dan perut.

South China Morning Post melaporkan, pria yang dipukuli polisi tersebut ditahan karena mabuk dan mengganggu ruang publik.

Tidak ada orang lain di ruangan itu. Petugas bergantian menyiksa pasien selama beberapa menit.

Rumah Sakit Distrik Utara (NDH) mengkonfirmasi pada Selasa (20/8) dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pria itu dikawal oleh polisi ketika ia tiba di Departemen Kecelakaan dan Gawat Darurat (A&E) rumah sakit pada 25 Juni.

#HongKong police have arrested two officers on suspicion of assault after they were caught on security camera beating a 62-year-old man in a hospital bed. https://t.co/K5Hsw8YIcO pic.twitter.com/r7aLFzUdsD— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) August 20, 2019