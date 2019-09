SERANG - AMS (20) otak pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap Gadis Baduy Sawi (13) mengaku spontan melakukan aksi sadisnya hingga menghabisi nyawa lalu memperkosa korbannya.

"Motif membunuh takut ketahuan warga karena dia (korban) teriak saat mau diperkosa. Spontan saya ngelakuin itu (membunuh)," kata AMS kepada wartawan, Kamis 5 September 2019.

Dikatakan AMS, niat awal bersama kedua temannya AR (15) dan F (15) menuju gubuk yang dijadikan tempat tinggal oleh keluarga korban di Kampung Kaduhelang, Cisimeut, Leuwidamar, Kabupaten Lebak hanya ingin memperkosa.

Niatan untum memperkosanya pupus setelah korban berteriak dan meronta melawan saat dipaksa melayani ketiga pelaku. Oleh para pelaku, korban dibocok dengan membabibuta ke bagian tangan, kepala hingga wajahnya menggunakan golok.

Dalam kondisi korban sudah tidak bernyawa dan mengeneaskan. ketiganya lalu melampiaskan nafsu birahinya kepada korban hingga puas secara bergantian.

""Emang saya yang pertama ke rumah (gubuk) dia. yang lain kan nunggu di jalan. Saya menyesal," ujarnya.

AMS diamankan didaerah OKU Selatan, Sumatra Selatan pada hari Rabu 4 September 2019 siang setelah petugas menemukan barang bukti gelang milik pelaku di TKP dan menemukan bercak darah di celana.

AMS dijerat dengan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subs Pasal 338 jo Pasal 285 KUHP.

(fid)