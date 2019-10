HONG KONG – Seorang demonstran di Hong Kong ditembak di dada dari jarak dekat oleh seorang polisi dalam sebuah bentrokan. Insiden itu terjadi di saat ribuan demonstran kembali menggelar aksi protes anti-Beijing, tanpa menghiraukan larangan yang diberlakukan selama Peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat China pada Selasa.

Dalam video amatir yang diambil pada demonstrasi tersebut, terekam saat-saat seorang polisi mengarahkan pistolnya ke seorang demonstran berpakaian hitam dan menembakkan peluru, setelah pemuda itu roboh ke jalan. Rekaman yang diambil di daerah Tsuen Wan, Hong Kong itu, adalah pertama kalinya seorang demonstran terlihat ditembak dengan amunisi hidup selama demonstrasi anti-Beijing yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Maybe this footage is already doing the rounds. It’s being circulated by protesters. Shows police shooting protester in chest at point blank range. Am told it was a real bullet. In Tsuen Wan. pic.twitter.com/8eXPVDhQ35— Kong Tsung-gan / 江松澗 (@KongTsungGan) October 1, 2019