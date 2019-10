HONG KONG - Sebuah rekaman kamera menangkap momen saat seorang pria, yang dilaporkan merupakan polisi yang sedang tidak bertugas, diseret keluar oleh demonstran di Hong Kong sebelum dilempari dengan bom molotov. Insiden itu terjadi dalam kerusuhan di kota itu pada Sabtu.

Rekaman yang dibagikan oleh kantor berita Xinhua menunjukkan massa yang mengenakan topeng mengelilingi mobil pria itu di jalan Hong Kong. Mereka kemudian melemparkan bom bensin ke korban, yang mengenakan kaus putih, sebelum dia melarikan diri untuk menghindari kobaran api. Pria itu juga terlihat menjatuhkan pistol ke tanah.

Beberapa saat kemudian, pria itu tampak terlihat membuat panggilan telepon, di mana sebuah bom molotov kedua dilempar ke bawah kakinya.

