HONG KONG - Seorang anggota parlemen Hong Kong pro-Beijing ditusuk di jalanan oleh seorang pria yang menyamar sebagai pendukungnya.

Dalam rekaman yang di-posting online, seorang pria terlihat mendekati Junius Ho dengan membawa bunga sebelum merogoh tasnya, mengatakan dia ingin berfoto, tetapi kemudian menerjang anggota parlemen itu dengan pisau. Ho yang terluka bersama orang-orang di lokasi bergelut dengan pria itu dan berhasil meringkusnya, memitingnya ke tanah.

Diwartakan BBC, Ho sedang berkampanye untuk pemilihan umum Hong Kong, yang diadakan akhir bulan ini, ketika seorang pria dengan kaus biru dan topi baseball terbalik mendekatinya. Pria itu sepertinya berkata "semua orang telah melihat upaya Anda", sebelum Ho mengambil bunga yang dibawanya.

Si "pendukung" itu lalu berkata "biarkan aku mengeluarkan ponselku" sebelum meraih ke dalam tasnya dan menikam Ho. Dia kemudian disergap oleh sekelompok orang, termasuk Ho dan diringkus.

Anggota parlemen itu kemudian terlihat dibawa ke ambulans. Dua orang lainnya juga dilaporkan terluka. Polisi mengatakan seorang tersangka telah ditangkap, dan ketiga korban dalam keadaan sadar.

JUST IN: Pro-Beijing Hong Kong lawmaker Junius Ho attacked in Tuen Mun https://t.co/fQUR7LkDM6 #hongkong @krislc @galileocheng— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) November 6, 2019