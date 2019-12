LAHORE - Polisi di Pakistan mengatakan mereka berusaha menangkap keponakan Perdana Menteri (PM) Imran Khan karena ikut ambil bagian dalam protes dengan kekerasan di rumah sakit jantung di Lahore, di mana sedikitnya tiga pasien meninggal dunia. Polisi Lahore menyerbu kediaman Hassan Niazi dan mengatakan dia mungkin sekarang bersembunyi.

Niazi adalah di antara beberapa ratus pengacara yang menyerbu rumah sakit di kota itu dalam perselisihan dengan para dokter. Polisi anti huru-hara harus dipanggil untuk memulihkan ketertiban.

Foto-foto para pengacara, mengenakan setelan dan dasi, menyerang staf dan merusak properti di rumah sakit telah memicu kejutan dan kecaman. Foto Niazi, terutama banyak beredar di daring, dengan banyak orang mengkritik pengacara itu.

Niazi juga telah mengakui ambil bagian dalam kekerasan di Rumah Sakit Institut Kardiologi Punjab (PIC) Lahore dan mengatakan di Twitter bahwa dia menyesal.

After watching this clip I feel ashamed of myself. This is murder!!!

My support and protest was limited to initiation of legal action against the concerned doctors. I only stand for peaceful protests.

It’s sad day and I condemn my own self for supporting this protest now pic.twitter.com/Pc6FKaYypo— Hassaan Niazi (@HniaziISF) December 11, 2019