IDLIB - Pasukan oposisi Suriah, yang didukung Turki, menembak jatuh helikopter pemerintah Suriah pada Selasa 11 Februari 22020 di Kota Nairab, menewaskan dua orang.

Rekaman video menunjukkan helikopter terbakar dan berputar di udara, kemudian meledak sebelum jatuh.

Beberapa jam kemudian, serangan udara menghantam Kota Idlib. Oranisasi Pertahanan Sipil Suriah atau White Helmet (Helm Putih), mengatakan serangan itu menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai belasan orang.

Kantor Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, yang berpusat di Inggris, memperkirakan 12 warga sipil tewas dalam serangan udara itu, setengah dari mereka anak-anak, dan melukai sekitar 30 lainnya.

