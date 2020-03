NEW DELHI - India mengeksekusi mati empat pria terdakwa pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita di New Delhi pada 2012 lalu. Hukuman gantung tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/3/2020) pagi waktu setempat di kompleks Penjara Tihar yang terletak di pinggiran New Delhi.

Keempat terdakwa dijatuhi hukuman mati pada proses pengadilan dalam pantauan khusus yang dilakukan pada 2013. Seperti dilansir dari laman Reuters, kasus pemerkosaan serta pembunuhan itu terjadi dalam sebuah bis pada akhir tahun 2012. Peristiwa itu menarik perhatian masyarakat dunia terkait lemahnya perlindungan perempuan di India.

Sebanyak enam orang ditangkap aparat terkait kasus tersebut, namun salah satu tersangka ditemukan tewas dalam penjara pada 2013. Sedangkan, seorang tersangka lain diketahui berada di bawah umur. Sehingga hanya dikenakan hukuman maksimal tiga tahun kurungan sesuai Undang-Undang kriminal setempat.

Ratusan aparat kepolisian melakukan penjagaan di sekitar bangunan penjara, seiring berkumpulnya massa yang menantikan eksekusi tersebut. Sejumlah tulisan berisi kecaman terhadap pelaku serta rasa suka cita atas terwujudnya keadilan bagi korban, ditunjukkan peserta aksi.

Media lokal menyebut ibu kandung korban turut hadir di antara massa aksi jelang eksekusi mati para terdakwa. "Saya berterimakasih kepada sistem pengadilan India serta bersyukur kepada Tuhan yang menjawab doa saya. Hari ini keadilan ditegakkan selama tujuh tahun dan jiwa putri saya bisa beristirahat dengan tenang," ujarnya seperti dilansir dari laman Reuters.

(amr)