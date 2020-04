BEIJING - China mengheningkan cipta selama tiga menit untuk mengenang korban meninggal akibat virus cornan yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Di China, lebih dari 3.300 orang yang meninggal karena Covid-19.

Mengheningkan cipta dimulai pada pukul 10.00 waktu setempat. Masyarakat di sana mengheningkan cipta selama sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang meninggal.

Mobil, kereta api dan kapal kemudian membunyikan klakson, sementara bendera dikibarkan setengah tiang.

Baca juga: Kota Jia di China Lockdown Usai Warga Positif Virus Corona

Baca juga: Dampak Virus Corona, Kota Shenzhen China Larang Warga Makan Anjing dan Kucing

Kasus pertama virus corona pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei pada Desember 2019.

Sejak itu, virus tersebut telah melanda dunia, menginfeksi lebih dari satu juta orang dan membunuh hampir 60.000 di 181 negara.

China stopped for 3 minutes at 10 am on Saturday for the victims of #COVID19 . Remember the fallen heroes and deceased compatriots in the combat against the virus 🕯️ pic.twitter.com/tN85ia3wsX — Global Times (@globaltimesnews) April 4, 2020

Di Wuhan, pusat penyebaran China, semua lampu lalu lintas di daerah perkotaan menjadi merah pada pukul 10.00, menghentikan lalu lintas selama tiga menit.

Pemerintah China mengatakan acara mengheningkan cipta juga memberikan kepada 14 pekerja medis yang meninggal karena berjuang melawan virus.

Pekerja medis itu termasuk Li Wenliang, seorang dokter di Wuhan yang meninggal karena Covid-19 setelah ditegur oleh pihak berwenang karena berusaha memperingatkan orang lain tentang virus corona.

"Saya sangat sedih teringat kolega dan pasien kami yang meninggal," kata seorang perawat China yang merawat pasien coronavirus kepada kantor berita AFP. "Kuharap mereka bisa beristirahat dengan baik di surga."

Menyitir BBC, Sabtu (4/4/2020) Presiden China Xi Jinping dan pejabat pemerintah memberikan penghormatan dengan mengenakan bunga putih yang disematkan di dada mereka Beijing.

China is in national mourning today, to remember those lives lost to #COVID19. People across the nation observed three minutes of silence. This morning’s event marked the first national mourning for a public health incident. Liu Sirui has more. #GlobalWatchTopStory pic.twitter.com/xJYHQIaPE6— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) April 4, 2020