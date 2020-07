DUA karyawan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Israel telah ditangguhkan tanpa bayaran setelah sebuah video viral memperlihatkan mereka melakukan aksi seks di kendaraan resmi organisasi itu, saat mobil tersebut menyusuri jalan utama di Tel Aviv.

Kedua orang itu diidentifikasi sebagai anggota staf Organisasi Pengawas Gencatan Senjata PBB (UNTSO), sebuah misi pengamat militer di Israel. Keduanya diberi cuti tanpa bayaran pada Kamis (2/7/2020).

Video berdurasi 18 detik itu memperlihatkan seorang pria berseragam putih, di kursi belakang kendaraan PBB yang ditandai, diangkangi oleh seorang wanita yang mengenakan gaun merah saat pria lain memandang dari kursi depan.

Insiden itu terjadi di HaYarkon Street, Pantai Tel Aviv. Video itu mulai membuat beredar di media sosial pada akhir Juni, mendorong PBB untuk membuka penyelidikan.

Spokesman for the UN's Secretary-General, Stéphane Dujarric, reacts to the video of couple having sex in one of United Nations' official car in HaYarkon street in Tel Aviv, Israel, Says the behaviour seen in it is abhorrent and goes against everything that they stand for.