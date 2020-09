WASHINGTON DC - Aparat penegak hukum Amerika Serikat (AS) menangkap seorang perempuan yang diduga mengirimkan amplop berisi racun risin ke Gedung Putih. Menurut laporan Associated Press, perempuan itu ditangkap di perbatasan New York-Kanada pada Minggu (20/9/2020).

Tiga pejabat yang dilansir Associated Press mengatakan perempuan tersebut dibawa ke tahanan oleh para pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS. Perempuan itu diperkirakan akan menghadapi dakwaan federal.

Polisi Kanada telah mengatakan surat itu sepertinya berasal dari Kanada, demikian diwartakan VOA.

Menurut keterangan para pejabat, mengatakan surat itu dicegat di sebuah fasilitas pemerintah yang menyortir surat-surat yang dialamatkan ke Gedung Putih dan Presiden Donald Trump. Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa surat itu positif mengandung risin.

Para pejabat itu tidak berwenang membahas secara publik penyelidikan yang sedang berlangsung dan berbicara kepada wartawan dengan syarat identitasnya dirahasiakan.

Ini bukan pertama kalinya pejabat AS ditarget dengan surat mengandung risin yang dikirim lewat pos.

Pada 2018, seorang veteran Angkatan Laut ditangkap dan mengaku mengirim amplop-amplop kepada Trump dan sejumlah anggota pemerintahannya yang mengandung zat turunan risin. Surat-surat itu dicegat dan tidak ada seorangpun yang cedera.

Sementara pada 2014, seorang laki-laki Mississippi dihukum 25 tahun penjara setelah mengirim surat-surat bertabur risin kepada Presiden Barack Obama dan para pejabat lain.

