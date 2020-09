NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Partai Komunis China dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (24/9/2020).

"Organisasi Kesehatan Dunia selama bertahun-tahun dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan di atas politik, data melebihi bias. Itulah mengapa Amerika selalu menjadi pemberi dana tunggal terbesar. Reputasi itu sekarang hancur berantakan setelah WHO membantu kampanye China untuk tidak bekerja sama, dan berbohong kepada dunia," kata Kelly Craft sebagaimana dilansir VOA.

Duta Besar AS untuk PBB itu juga mengatakan pada masa mendatang, masyarakat internasional harus menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai pusat dari upaya untuk mengatasi ancaman terhadap kesehatan global.

Ia juga menjelaskan kurangnya kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas adalah alasan mengapa Presiden Trump memutuskan menarik AS dari WHO dan alasan Washington terus menyerukan reformasi organisasi itu sementara mengalihkan sumber daya kesehatan global untuk mendukung mitra-mitra dan negara-negara lainnya yang lebih kredibel.

Ia mengatakan hanya Partai Komunis China yang bisa menjelaskan asal dan penyebaran virus itu.

Pidato Craft itu disampaikan beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump menyerang China terkait virus corona dalam pidatonya di Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

