WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meninggalkan rumah sakit setelah tiga malam dirawat karena infeksi virus corona. Trump telah tiba di Gedung Putih pada Selasa (6/10/2020) dimana dia akan melanjutkan proses pemulihannya.

Sebelum meninggalkan rumah sakit, Trump mengatakan bahwa dia merasa “sangat baik” dan mengatakan orang-orang tidak perlu takut pada Covid-19.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020