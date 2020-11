JENEWA - Sebuah berlian sangat langka dari Rusia terjual seharga USD26,6 juta atau sekitar Rp375 miliar dalam lelang di Swiss.

Berlian sebesar 14,8 karat dan diberi nama The Spirit of the Rose itu, adalah berlian terbesar yang pernah dilelang. Sekira 99% berlian merah muda yang dijual berkadar di bawah 10 karat.

Diwartakan BBC, ukuran berlian, yang memiliki warna serta struktur tanpa cacat tersebut, menarik perhatian pembeli dengan harga tinggi di rumah lelang Sotheby's di Jenewa.

Nama pemenang lelang tidak diumumkan.

Berlian itu adalah satu dari tiga berlian koleksi perusahaan tambang Rusia, Alrosa, dan semua diberi nama dengan tarian balet terkenal Rusia.

The Spirit of the Rose diproses dari berlian yang kasar yang ditemukan di Rusia pada 2017.

Berlian yang belum diasah diberi nama Vaslav Nijinsky, penari dan koreografer balet berdarah Rusia Polandia.

Harga rekor berlian merah muda saat ini dipegang oleh berlian CTF Pink Star. Berlian dengan kadar 59 karat itu terjual dalam lelang di Hong Kong pada 2017, seharga USD71 juta atau sekira Rp1,01 triliun.

Harga rekor berlian-berlian berwarna

Mei 2016: Berlian besar yang disebut Oppenheimer Blue mencetak harga lelang baru dengan harga USD50,6 juta. Berlian 14,62 karat terjual setelah 20 menit perang harga lewat telepon di rumah lelang Christie's di Jenewa. Pembelinya tak disebut identitasnya.

November 2015: Berlian Blue Moon, 12,03 karat menarik perhatian taipan Hong Kong Joseph Lau, yang membayar USD48.4 juta untuk berlian berbentuk bantal itu. Lau membeli berlian itu untuk putrinya yang berusia tujuh tahun dan menamakannya Blue Moon of Josephine, nama anaknya.

Mei 2015: Pembeli yang tak disebutkan namanya mencatat sejarah setelah membeli berlian 25,59 karat, Sunrise Ruby, berwarna merah seharga USD30 juta. Dengan harga itu, berlian itu menjadi permata termahal di dunia.

November 2013: Berlian terbesar berwarna oranye, menurut rumah lelang Christie's, berhasil dijual seharga USD35 juta.

November 2010: Berlian merah muda pekat 24,78 karat digambarkan sebagai "salah satu berlian yang terindah yang pernah ditemukan, laku di lelang seharga USD46.2 juta. Saat itu, berlian tersebut diperkirakan sebagai berlian paling mahal dan dibeli oleh dealer Inggris, Laurence Graff.

