RUSIA - Ini adalah momen mengharukan saat seorang musisi Rusia berduet dengan kucingnya Barney yang bermain piano.

Video yang telah dibagikan secara luas di TikTok ini menampilkan Marsel Gilmanov dan kucing oranye miliknya.

Rekaman dimulai dengan kucing menggunakan cakar depannya untuk menekan tuts piano. Kemudian Gilmanov bergabung dengan gitarnya.

Keduanya memainkan lagu yang diklaim menjadi lagu rakyat Rusia yang populer.

Barney diketahui memiliki situs media sosial (medsos) sendiri. Di profil di halaman webnya, dia tampak membandingkan dirinya dengan karakter di serial “Game of Thrones”.

“Meow!”Nama saya Sir Barney dari House of Kotariens, Free-Born, Valar Murmulis, Valar Koshairis, Called Meow-Meow the First, Lord of 7 Trays, Liberator of Cats and Son of the Dragon,” tulis profil itu.

“Singkatnya, Barney. Saya adalah kucing pencipta platform Joy Donat,” tulis profil itu, dikutip Daily Mail.

“Saya sombong, jadi daftar saja untuk penggemar saya dan jangan bertanya apa pun!,” tulisnya.

Hampir 300.000 orang telah membagikan video tersebut. Adapun video lain yang menampilkan penampilan tunggal kucing tersebut telah ditonton lebih dari satu juta kali.

Salah satu pengguna media sosial (medsos) bertanya apakah kucing berwarna oranye itu adalah penyanyi terkenal Ed Sheeran.

Warganet lainnya David Carrera begitu terpikat dengan klip pendek itu sehingga dia ingin segera membeli kucing.

