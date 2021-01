RAKSASA media sosial Twitter menggembok akun milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyusul kerusuhan yang terjadi di Gedung Capitol, Washington, DC pada Rabu (6/1/2021). Menurut keterangan yang di-posting akung resmi Twitter, penguncian itu akan berlaku selama 12 jam dan kemungkinan bisa lebih lama.

Dalam keterangannya, Twitter juga menyatakan telah menghapus tiga cuitan yang di-posting Trump terkait demonstrasi di Washington, DC dan tudingan kecurangan pemilu AS.

BACA JUGA: Seorang Wanita Tewas Ditembak dalam Penyerbuan Capitol, Virginia Umumkan Keadaan Darurat

“Sebagai akibat dari situasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sedang berlangsung di Washington, D.C., kami harus menghapus tiga tweet yang diposting @realDonaldTrump hari ini karena pelanggaran berulang dan berat terhadap kebijakan Integritas Sipil kami,” demikian keterangan dari Twitter.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021