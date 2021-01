WASHINGTON, DC - Seorang anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden yang baru dilantik. Langkah ini semakin menegaskan bahwa seluruh proses pemakzulan bisa menjadi senjata politik.

Marjorie Taylor Greene (R-Georgia), terpilih untuk masa jabatan pertamanya di DPR pada November, menuduh Biden "tidak layak untuk memegang jabatan" dan memiliki pola "penyalahgunaan kekuasaan" yang "panjang dan mengganggu" saat dia menjadi wakil dari Presiden Barack Obama. Greene mengutip ancaman Biden terhadap pemerintah Ukraina dan kesepakatan bisnis gelap putranya Hunter Biden di luar negeri sebagai contohnya.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (28/1/2021), Greene mengatakan Biden telah menunjukkan bahwa dia akan melakukan "apa pun yang diperlukan" untuk menyelamatkan putranya dan "mengisi kantong keluarganya dengan uang tunai dari perusahaan energi asing yang korup."

"Presiden Biden yang berada di Gedung Putih merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan dia harus segera dimakzulkan," tambahnya sebagaimana dilansir RT.

My statement on introducing Articles of Impeachment against President @JoeBiden: pic.twitter.com/1mq7QRBbTX— Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) January 21, 2021