MUMBAI - Dalam sebuah insiden aneh, seorang pejabat perusahaan kota di India tak sengaja meminum cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dalam sebuah rapat pemerintah di Mumbai, Rabu (3/2/2021). Video dari kejadian itu viral di media sosial.

Diwartakan ANI, Asisten Komisioner Perusahaan Kota Brihanmumbai (BMC) Ramesh Pawar sedang menyampaikan anggaran pendidikan Mumbai dalam rapat tersebut. Dalam video yang viral, Pawar terlihat mengambil botol yang diletakkan di meja dan menenggak cairan yang ada di dalam botol tersebut, mengiranya sebagai air minum.

Namun, Pawar segera menyadari bahwa cairan yang diminumnya bukanlah air dan meletakkan botol tersebut di samping. Dalam video tersebut, terlihat seorang petugas berusaha mencegahnya meminum cairan pembersih tangan tersebut, namun terlambat.

#WATCH: BMC Joint Municipal Commissioner Ramesh Pawar accidentally drinks from a bottle of hand sanitiser, instead of a bottle of water, during the presentation of Budget in Mumbai. pic.twitter.com/MuUfpu8wGT— ANI (@ANI) February 3, 2021