NEW YORK – Bel Katedral di Washington dibunyikan 500 kali, di saat Amerika Serikat (AS) memperingati 500.000 kematian akibat Covid-19. Angka ini dicapai hanya setahun sejak kematian pertama akibat Covid-19 di AS dikonfirmasi di Santa Clara, California.

Dalam sebuah pengumuman untuk menghormati orang-orang yang meninggal karena Covid-19, Presiden Joe Biden memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di gedung-gedung publik dan halaman hingga matahari terbenam pada Jumat (26/2/2021).

"Pada kesempatan khidmat ini, kami merenungkan kehilangan mereka dan orang yang mereka cintai yang ditinggalkan," kata Biden dalam proklamasinya sebagaimana dilansir Reuters. “Kita sebagai Bangsa harus mengingat mereka agar kita dapat mulai menyembuhkan, bersatu, dan menemukan tujuan sebagai satu Bangsa untuk mengalahkan pandemi ini.”

Lonceng di Katedral Nasional di Washington berdentang 500 kali, melambangkan 500.000 kematian, sebagai penghormatan bagi para korban yang meninggal.

"Saat kami mengakui skala kematian massal di Amerika ini, ingatlah setiap orang dan kehidupan yang mereka jalani," kata Biden dalam pidato di Gedung Putih setelah bel berbunyi.

“Anak laki-laki yang menelepon ibunya setiap malam hanya untuk mengecek. Ayah, anak perempuan yang menerangi dunianya. Sahabat terbaik yang selalu ada. …Perawat yang membuat pasiennya ingin hidup.”

Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris beserta pasangan mereka muncul mengenakan pakaian dan masker hitam tanda berkabung. Mereka mengheningkan cipta saat himne "Amazing Grace" dimainkan.

AS mencatat 300.000 kematian akibat Covid-19 pada Desember 2020, yang berarti korban meninggal bertambah lebih dari 200.000 hanya dalam waktu dua bulan. Kematian yang tercatat antara Desember 2020 dan Februari 2021 terhitung sebesar 46% dari total korban meninggal akibat Covid-19 di AS.

Dalam pidatonya di Gedung Putih, Biden meminta warga Amerika untuk tetap waspada dalam memerangi pandemi dengan terus mengenakan masker, mengamati jarak sosial, dan menerima vaksinasi saat tiba giliran mereka.

