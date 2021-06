BEIJING - Sebuah ledakan besar telah terjadi di Kota Shiyan, China tengah menyebabkan setidaknya 12 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka. Ledakan itu menghancurkan pasar makanan lokal dan merusak beberapa bangunan tempat tinggal.

Ledakan yang berpusat di pasar makanan itu mengguncang kota yang terletak di Provinsi Hubei pada Minggu (13/6/2021) pagi.

BACA JUGA: Lebih dari Rp10 Kuadriliun, Gabungan Anggaran Pertahanan China dan Rusia Lampaui AS

Rekaman dari tempat kejadian yang beredar online menunjukkan sebagian pasar runtuh dengan kawah besar yang tersisa di tanah, menunjukkan bahwa gas bocor telah menumpuk di bawah gedung jauh sebelum ledakan.

🟠#JustIn :



More than 100 Injured & 12 people ki!!ed in a massive Gas Expl0sion in #China's Shiyan city pic.twitter.com/vZXlAxnGNZ— Mukul (@LoveHuminity143) June 13, 2021