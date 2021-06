Jakarta-- Perkembangan pasien sembuh per 16 Juni 2021, jumlahnya bertambah sebanyak 6.229 orang. Angka kesembuhan hari ini menambahkan jumlah kumulatif kesembuhan hingga melebihi 1,7 juta orang sembuh, atau angka tepatnya bertambah menjadi 1.763.870 orang dengan persentasenya meningkat menjadi 91,0 persen.

Untuk jumlah kasus aktif atau pasien yang masih membutuhkan perawatan medis per hari ini bertambah sebanyak 3.519 kasus dan jumlah totalnya sebanyak 120.306 kasus dengan persentasenya di angka 6,2 persen. Per hari ini, spesimen selesai diperiksa RT-PCR/TCM dan rapid test antigen per hari sebanyak 92.682 spesimen dengan jumlah suspek sebanyak 110.660 kasus.

Pada pasien terkonfirmasi positif melalui metode pemeriksaan RT-PCR/TCM dan rapid antigen, hari ini bertambah sebanyak 9.944 kasus. Dengan jumlah kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini, mencapai 1.937.652 kasus. Pada pasien meninggal hari ini juga bertambah sebanyak 196 kasus dan kumulatifnya mencapai 53.476 kasus atau persentasenya di angka 2,8% dari pasien terkonfirmasi positif.

Sementara, pada perkembangan program vaksinasi Covid-19 per hari ini jumlah penerimanya melebihi 21 juta orang atau angka tepatnya 21.448.774 orang. Peningkatan ini dengan adanya tambahan penerima vaksin harian sebanyak 544.051 orang. Sedangkan yang menerima vaksinasi kedua jumlahnya meningkat menjadi 11.815.618 orang. Untuk target sasaran vaksinasi berjumlah 40.349.049 orang.

Melihat perkembangan penanganan per provinsi, terdapat lima provinsi menambahkan pasien sembuh harian tertinggi. Provinsi Jawa Barat bertambah sebanyak 1.511 orang dan kumulatifnya sebanyak 306.796 orang, DKI Jakarta menambahkan 1.278 orang dan kumulatifnya sebanyak 426.617 orang, Jawa Tengah menambahkan 596 orang dan kumulatifnya 189.090 orang, Kepulauan Riau menambahkan 499 orang dan kumulatifnya 17.041 orang serta Riau menambahkan 452 orang dan kumulatifnya 61.242 orang.

Lalu, pada penambahan kasus terkonfirmasi positif harian terdapat lima provinsi dengan angka tertinggi, yakni Jawa Barat menambahkan 2.599 kasus dan kumulatifnya 334.864 kasus, DKI Jakarta menambahkan 2.376 kasus dan kumulatifnya 454.671 kasus, Jawa Tengah menambahkan 1.251 kasus dan kumulatifnya 219.993 kasus, Jawa Timur menambahkan 702 kasus dan kumulatifnya 160.663 kasus serta DI Yogyakarta menambahkan 534 kasus dan kumulatifnya 50.151 kasus.

Selain itu, terdapat lima provinsi dengan angka kematian tertinggi harian, di antaranya Jawa Timur menambahkan 46 kasus dan kumulatifnya 11.813 kasus, DKI Jakarta menambahkan 34 kasus dan kumulatifnya 7.524 kasus, Jawa Tengah menambahkan 18 kasus dan kumulatifnya 9.694 orang, Jawa Barat menambahkan 15 kasus dan kumulatifnya 4.466 kasus serta DI Yogyakarta menambahkan 15 kasus dan kumulatifnya 1.312 kasus.

Di samping itu hasil uji per hari jejaring laboratorium berbagai wilayah, jumlah kumulatif spesimen selesai diperiksa mencapai 18.174.981 spesimen. Terdiri dari spesimen positif sebanyak 3.550.972 spesimen dan spesimen negatif sebanyak 12.954.197 spesimen. Positivity rate spesimen harian di angka 31,65% dan positivity rate spesimen mingguan (6-12 Juni 2021) di angka 20,22 persen. Sementara spesimen invalid dan inkonklusiv (per hari) berjumlah 218 spesimen.

Untuk jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 42.072 orang dan kumulatifnya 12.182.070 orang. Lalu pada hasil terkonfirmasi negatif jumlah kumulatifnya meningkat menjadi 10.244.418 orang termasuk tambahan hari ini sebanyak 32.128 orang. Sementara positivity rate orang harian di angka 23,64% dan positivity rate orang mingguan (6-12 Juni 2021) di angka 11,48 persen. Dan sebaran wilayah masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. CM

(yao)