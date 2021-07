BERLIN - Sebuah ledakan mengguncang sebuah kawasan industri di Kota Leverkusen, Jerman pada Selasa (27/7/2021), menyebabkan beberapa orang cedera. Insiden ini mendorong polisi untuk menutup beberapa jalan raya dan meminta penduduk di dekatnya untuk tinggal di rumah mereka.

Ledakan terjadi di bagian dimana limbah dibakar di Chempark Currenta, sebuah kawasan industri untuk perusahaan kimia, termasuk Bayer dan Lanxess. Sejauh ini belum jelas apa yang menyebabkan ledakan tersebut.

Polisi mengatakan bahwa belum jelas berapa banyak kerusakan yang terjadi. Sejumlah besar staf darurat terlihat berada di lokasi.

EXTREME DANGER as a huge explosion is reported at the Bayer chemical plant in the German city of Leverkusen. Video emerging online shows plumes of (potentially poisonous) smoke rising from the building as nearby residents have been ordered to shut windows and doors immediately. pic.twitter.com/iVORzbY2Tg— Tony (@_Mrtdogg) July 27, 2021