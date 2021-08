GAZA - Beberapa ledakan telah mengguncang Gaza setelah tentara keamanan Israel (IDF) meluncurkan serangkaian serangan udara pada Sabtu (21/8/2021). Serangan itu dilancarkan sebagai pembalasan terhadap bentrokan di perbatasan yang menyebabkan seorang tentara Israel terluka parah.

Menurut keterangan saksi mata dan laporan media Palestina, serangan pertama menghantam Gaza sesaat sebelum tengah malam. Beberapa video yang beredar online menunjukkan ledakan besar mengguncang Jalur Gaza pada Sabtu malam.

“Menanggapi kerusuhan kekerasan yang dihasut Hamas di perbatasan Israel-Gaza hari ini, pasukan kami baru saja menyerang 4 lokasi pembuatan senjata dan penyimpanan Hamas,” kata IDF mengonfirmasi serangan tersebut dalam sebuah cuitan di Twitter. Militer Israel sebelumnya mengumumkan akan mengirim "bala bantuan" ke Divisi Gaza.

Watch | Israeli occupation warplanes launched several air strikes on the middle area of Gaza Strip. pic.twitter.com/F4xIMU4ZoM— Quds News Network (@QudsNen) August 21, 2021