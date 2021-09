ISLAMABAD - Seorang menteri dari Provinsi Punjab, Pakistan membuat warganet geli dengan gaya lucunya saat meresmikan sebuah toko di daerah konstituennya.

Sebuah video yang baru-baru ini viral di media sosial menunjukkan Menteri Punjab untuk Urusan penjara dan Koloni Fayaz ul Hassan Chohan memilih untuk memotong pita peresmian menggunakan giginya setelah gunting yang seharusnya digunakan untuk memotong pita gagal memenuhi fungsinya.

Pengguna Twitter mengatakan bahwa Chohan melakukan aksi unik itu saat meresmikan sebuah toko elektronik di Provinsi Punjab.

یہ ضروری نہیں ہے کہ ترجمان کا دماغ تیز اور زبان تیکھی ہونی چاہیئے۔ اس کے دانت بھی تیکھے ہونے ضروری ہیں.



Unable to cut the ribbon with a blunt scissor, Pakistan Punjab’s Jail minister and spokesperson @Fayazchohanpti did the inauguration job with his teeth.😬

Theek ho gya....🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/hsaUCUJsUE — Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) September 2, 2021