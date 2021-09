TEL AVIV - Foto bendera Nazi berkibar di atas kota Palestina di Tepi Barat yang dibagikan oleh akun media sosial pro-Israel membuat bingung warganet. Banyak yang menduga foto itu merupakan hasil rekayasa, namun, faktanya bukan.

Bisa dimengerti bagaimana foto yang diambil di Kota Beit Ummar itu membuat orang-orang meragukan keasliannya. Bendera berlambang swastika itu terlihat berukuran ‘raksasa’ dibandingkan rumah-rumah di latar belakangnya, dan tampaknya tersangkut secara tidak wajar di kabel listrik.

Ini membuat banyak komentator skeptis, menunjukkan apa yang mereka lihat sebagai inkonsistensi saat foto itu beredar di media sosial pekan ini, demikian diwartakan RT.

This flag was flown today in a Palestinian town near Hebron. Abu Mazen must stop the alarming incitement against Jews or we will see many more such disturbing scenes. pic.twitter.com/45mpTm8uJJ— Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) September 25, 2021