SAN FRANCISCO – Penjualan barang-barang milik gangster terkenal Amerika Serikat (AS), Al Capone meraup USD3 juta (sekira Rp42,6 miliar) dalam sebuah pelelangan di California akhir pekan lalu.

Pelelangan yang bertajuk “A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone” itu, digelar di sebuah klub pribadi dan menarik hampir 1.000 penawar. Sekira 174 item, termasuk senjata api, foto pribadi, serta perhiasan dan furnitur ditampilkan dalam pelelangan tersebut.

Barang yang paling populer adalah senjata favorit Capone, yang dijual seharga USD860.000 (Rp12 miliar).

Pistol Col,45 favorit Al Capone merupakan salah satu item yang dilelang. (Foto: Reuters)

Pistol itu diyakini telah mencapai harga jual tertinggi untuk senjata api abad ke-20 yang dijual di pelelangan, menurut Chicago Tribune.

Al Capone adalah mafia Chicago yang dikenal sebagai ‘Musuh Publik Nomor Satu’ karena pemerintahannya yang relatif singkat sebagai bos kejahatan pada 1920-an selama era Larangan. Dia akhirnya dipenjara karena menghindari pajak, dan telah menghabiskan beberapa tahun dikurung di Alcatraz.

Barang-barang itu tetap menjadi milik keluarganya selama hampir 75 tahun setelah kematiannya pada 1947. Diane Capone - salah satu dari tiga cucu perempuan Al Capone yang masih hidup, yang tinggal di California, mengatakan keputusan untuk menjual barang-barang itu didasarkan pada dia dan saudara perempuannya yang semakin tua, dilansir dari laporan Reuters. Dia juga mengatakan meningkatnya ancaman kebakaran hutan hingga ke rumah mereka di California utara telah menjadi faktor pelelangan tersebut.