WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan bekerja sama dengan sekutu untuk mengirim tank militer buatan Uni Soviet ke Ukraina untuk memperkuat pertahanannya di wilayah Donbass. Hal ini diungkapkan New York Times pada Jumat (1/4) mengutip seorang pejabat AS.

Menurut Times, pejabat yang tidak disebutkan namanya itu, mengatakan pengiriman senjata diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan segera dimulai.

Pejabat itu menolak mengatakan berapa banyak tank yang akan dikirim atau dari negara mana mereka akan datang.

Times mengatakan tank akan memungkinkan Ukraina untuk melakukan serangan artileri jarak jauh terhadap sasaran Rusia di wilayah Donbas di tenggara Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ini menandai pertama kalinya dalam perang bahwa AS telah membantu mengirim tank.

Sementara itu, Pentagon menolak berkomentar kepada Reuters. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

