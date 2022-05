WAY KANAN - Ketua DPD Partai Perindo Way Kanan, Aris Iskandar Mudamengatakan bahwa dipercaya memimpin Perindo di Way Kanan sungguh seperti mimpi.

"Dengan kepercayaan ini tentu saya akan amanah, saya juga punya target menang di Pileg 2024. disetiap Dapil ada yang bisa terpilih sebagai Caleg yang berkopeten, kedepannya saya sesegera mungkin untuk merapatkan barisan," kata AIM sapaan akrabnya.

AIM menyatakan langkah yang pertama setelah menerima SK adalah rapat internal kepengurusan DPD way kanan, yang membahas langkah selanjutnya untuk perkokoh di tingkat daerah kabupaten DPD dan di tingkat kecamatan DPC sampai ke akar rumput, hingga kerumah rumah agar masyarakat lebih tahu.

"Sehingga ditahun 2024 nanti, masyarakat tidak ragu lagi untuk menjatuhkan hatinya memilih Partai Perindo," tutupnya.

Diketaui, Surat keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Way Kanan telah resmi dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Hal tersebut berdasarkan SK dengan nomor 553 - SK / DPP - Partai Perindo /V//2022 tentang pengesahan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Way Kanan. Dan dikeluarkan langsung oleh DPP yang di tanda tangani oleh ketua umum Hary Tanoesoedibjo di Jakarta pada 19 Mei 2022.

Dalam SK tersebut Tertulis resmi, Aris Iskandar Muda menjabat sebagai ketua DPD, Naufal Gusti Ananda Putra sebagai wakil Ketua, Trendi Andika Perdana sebagai Sekertaris, serta Bendahara dijabat Parial Mega Putra.

"Alhamdulillah SK Kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Way Kanan sudah keluar, saya AIM Aris Iskandar Muda sebagai ketua DPD Partai Perindo Way Kanan Sangat Berterima kasih kepada Ketua Umum DPP pak Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung Pak Jolly Sanggem, atas amanahnya," terang Ketua terpilih Aris Iskandar Muda.

(kha)