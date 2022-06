RICHMOND - Seorang wanita Amerika Serikat (AS) telah mengaku memimpin skuadron yang semuanya perempuan untuk kelompok Negara Islam (IS, dahulu ISIS) di Suriah, serta merencanakan serangan di wilayah AS.

Allison Fluke-Ekren mengaku bersalah atas satu tuduhan memberikan dukungan kepada kelompok teroris itu dan mengaku melatih lebih dari 100 perempuan dan anak perempuan untuk kekerasan.

Ibu dan guru yang kemudian menjadi pemimpin ISIS itu meninggalkan AS pada 2011, dan bekerja dengan kelompok teror di Libya sebelum Suriah.

Dia menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara pada hukumannya pada Oktober.

Fluke-Ekren, (42), mantan siswa biologi dan guru sekolah, melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok tersebut setelah tinggal di Mesir dan Turki.

Saat bersama ISIS, dia memimpin Khatiba Nusaybah, sebuah batalyon wanita yang berbasis di ibu kota de facto ISIS di Raqqa, Suriah.

Peran utamanya adalah mengajar perempuan dan anak-anak untuk menggunakan senjata, mulai dari senapan AK-47 dan granat hingga rompi bunuh diri, menurut para pejabat sebagaimana dilansir BBC.

Di pengadilan Virginia pada Selasa (7/6/2022), dia mengaku melatih kelompok yang semuanya perempuan, tetapi mengklaim dia tidak pernah berusaha merekrut anak-anak.

"Kami tidak secara sengaja melatih gadis-gadis muda," katanya, menurut CNN. Beberapa wanita yang dia latih diharapkan untuk bersaksi melawan dia di sidang hukumannya.

Fluke-Ekren, yang dikenal dengan alias Umm Mohammed al-Amriki, juga tinggal di Mosul, Irak, setelah ditangkap oleh pejuang ISIS.

Dia mengaku membahas serangan di tanah AS, termasuk di universitas dan pusat perbelanjaan. Menurut seorang saksi, Fluke-Ekren "menganggap setiap serangan yang tidak membunuh sejumlah besar individu sebagai pemborosan sumber daya". Dokumen tersebut juga mengungkapkan suami keduanya adalah anggota Ansar Al-Sharia, organisasi militan yang menyerang kompleks AS di Benghazi, Libya, pada 2012. Dia dan suaminya, yang kemudian tewas dalam serangan udara, menyusun laporan untuk kepemimpinan kelompok tersebut setelah menganalisis dokumen AS yang diambil dari serangan Benghazi. Di pengadilan, dia menangis ketika ditanya oleh hakim apakah dia menerima persetujuan pembelaan karena jumlah anaknya yang banyak. Anggota keluarganya sebelumnya telah meminta pengadilan untuk melarang dia menghubungi mereka. Menurut salah satu jaksa AS, kerabat mengatakan dia meninggalkan "jejak pengkhianatan" dan mereka mungkin mengeluarkan pernyataan terhadapnya di hukumannya pada 25 Oktober.