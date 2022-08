NEW YORK - Gubernur Negara Bagian New York, Amerika Serikat (AS) Kathy Hochul mengumumkan keadaan darurat di negara bagian itu karena penyebaran cacar monyet yang terus berlanjut.

"Saya mendeklarasikan Darurat Bencana Negara untuk memperkuat upaya berkelanjutan kami untuk menghadapi wabah cacar monyet," cuit Hochul melalui Twitter sebagaimana dilansir Reuters.

Dia menambahkan bahwa lebih dari satu dari empat kasus cacar monyet di Amerika Serikat berada di New York, juga memiliki dampak yang tidak proporsional pada kelompok berisiko.

Pada 29 Juli, Negara Bagian New York memiliki total 1.383 kasus orthopoxvirus/cacar monyet yang dikonfirmasi, menurut situs web Departemen Kesehatan New York.

Sebelumnya pada Jumat (29/7/2022), Brasil dan Spanyol melaporkan kematian terkait cacar monyet pertama di luar Afrika.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pekan lalu mengumumkan darurat kesehatan global, tingkat kewaspadaan tertinggi, atas wabah cacar monyet.

