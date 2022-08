RUSIA – Kepala delegasi Moskow untuk konferensi peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT), Andrey Belousov, mengatakan pada Jumat (5/8/2022) di New York mengatakan tuduhan tentang Rusia yang mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan Ukraina “tidak dapat dipertahankan dan tidak berdasar,”

“Ini tidak mungkin karena pedoman doktrinal Rusia secara ketat membatasi situasi darurat di mana penggunaan senjata nuklir secara hipotetis mungkin, yaitu dalam menanggapi agresi yang melibatkan senjata pemusnah massal, atau dalam menanggapi agresi yang melibatkan senjata konvensional, di mana keberadaan negara itu sendiri terancam,” terangnya, dikutip RT.

"Tak satu pun dari skenario hipotetis ini relevan dengan situasi di Ukraina," katanya.

Diplomat Rusia itu juga menolak sindiran tentang Moskow yang menempatkan penangkal nuklirnya pada "siaga tinggi," menjelaskan bahwa keadaan peningkatan kewaspadaan saat ini, dengan personel tambahan yang bertugas di pos komando strategis, sama sekali berbeda dari keadaan siaga yang sebenarnya. kewaspadaan tinggi terhadap kekuatan nuklir strategis.

Belousov berpendapat bahwa setiap peringatan tentang risiko serius perang nuklir yang pernah disuarakan oleh pejabat Rusia dalam konteks krisis Ukraina diarahkan pada NATO, sebagai cara untuk mencegah negara-negara Barat dari agresi langsung, karena mereka berbahaya menyeimbangkan di tepi dari konfrontasi bersenjata langsung dengan Rusia.

Meskipun dia tidak menyebutkan nama para penuduh, tanggapan Belousov muncul setelah delegasi Ukraina ke konferensi NPT pada Rabu (3/8/2022) menuduh Moskow "terorisme nuklir" dan "secara terbuka mengancam dunia dengan kemampuannya untuk menggunakan senjata nuklir," sambil mengutip retorika oleh "Rusia media, think-tank, dan pakar.”

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga menuduh Rusia melakukan serangan nuklir yang sembrono dan berbahaya, kepada mereka yang mendukung pertahanan diri Ukraina, dalam pidatonya pada Senin (1/8/2022). Blinken mengklaim bahwa AS adalah negara bersenjata nuklir yang jauh lebih "bertanggung jawab", dan "hanya akan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir dalam keadaan ekstrem untuk membela kepentingan vital AS, sekutunya, dan mitranya."

Dalam suratnya kepada peserta konferensi NPT pada Senin (1/8/2022), Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa tidak akan ada pemenang dalam perang nuklir, dan itu tidak boleh dibiarkan terjadi.

Presiden AS Joe Biden menyatakan minggu ini bahwa Washington siap untuk segera merundingkan “kerangka kendali senjata baru” dengan Moskow. Namun, menurut Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, AS belum mengajukan proposal mengenai kesepakatan yang berpotensi menggantikan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis.

New START yang penting tetap menjadi satu-satunya perjanjian kontrol senjata utama antara Moskow dan Washington yang masih berlaku. Pada awal 2021, kesepakatan itu di ambang kedaluwarsa, tetapi akhirnya diselamatkan tak lama setelah pelantikan Biden, ketika Washington akhirnya menyetujui seruan Moskow untuk memperpanjang kesepakatan tanpa prasyarat apa pun. Saat ini akan berakhir pada 2026.