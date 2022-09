SETIAP orang pernah mengalami cegukan di beberapa titik dalam hidup mereka. Kontraksi diafragma yang tidak disengaja itu bahkan mungkin telah dimulai saat kita masih berada di dalam rahim.

Meski cegukan merupakan hal yang umum dialami, hanya sedikit yang pernah mengalaminya selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan selama beberapa dekade, seperti Charles Osborne. Pria asal Iowa, Amerika Serikat (AS) itu mengalami cegukan pada 1922 dan tidak berhenti selama 68 tahun.

Selama bertahun-tahun, Osborne mencoba segalanya untuk menyingkirkan kondisinya itu. Dia bahkan menggunakan terapi hormon eksperimental, tetapi tampaknya tidak ada yang bisa menyembuhkannya.

Namun suatu hari pada tahun 1990, ketika Osborne berusia 96 tahun, cegukannya tiba-tiba berhenti. Dia meninggal hanya setahun kemudian, dan dokter tidak pernah tahu persis apa yang menyebabkan penderitaan seumur hidupnya itu.

Charles Osborne lahir pada 1893, tetapi cegukannya tidak dimulai sampai 1922, ketika dia berusia 29 tahun. Saat itu, Osborne, seorang petani, sedang bersiap untuk menyembelih seekor babi di Union, Nebraska.

“Saya sedang menggantung babi seberat 350 pon (sekira 158 kg) untuk disembelih,” kata Osborne kepada PEOPLE pada 1982. “Saya mengambilnya dan kemudian saya jatuh. Saya tidak merasakan apa-apa.”

Insiden kecil itu memicu serangan cegukan. Tapi tidak seperti kebanyakan cegukan, yang berakhir dalam beberapa menit.

Osborne mencari dokter, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan kondisinya yang misterius. Seiring berlalunya waktu, Osborne bertanya-tanya apakah dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan cegukan.

Saat ini, ada banyak penyebab cegukan yang dapat dijelaskan oleh dokter. Menurut Mayo Clinic, minuman berkarbonasi dapat memicu kondisi tersebut, seperti halnya makan besar. Menelan udara saat mengunyah permen karet dapat menyebabkan cegukan, dan bahkan kegembiraan dapat menyebabkannya.

Namun, tidak satu pun dari alasan itu yang menjelaskan mengapa Charles Osborne tiba-tiba mulai cegukan pada 1922. Jadi, mengapa jatuh kecil menyebabkan cegukan selama beberapa dekade?

Kasus aneh Charles Osborne membingungkan beberapa generasi dokter.

Selama bertahun-tahun, Osborne mengunjungi beberapa profesional medis mencari pengoobatan. Pada 1980-an, Dr. Terence Anthoney menyatakan bahwa jatuhnya Osborne telah menyebabkan kerusakan otak, yang menyebabkan cegukan.

“Dokter kemudian mengatakan bahwa saya merusak pembuluh darah seukuran pin di otak saya,” Osborne menceritakan.

Anthoney menjelaskan kepada PEOPLE bahwa Osborne “menghancurkan area kecil di batang otak yang menghambat respons cegukan.”

Namun, dokter saat ini berpikir ada penjelasan yang berbeda. Ahli bedah saraf Ali Seifi percaya bahwa jatuhnya Osborne kemungkinan menyebabkan cedera tulang rusuk yang merusak diafragmanya.

Seifi juga berpikir bahwa Osborne mungkin menderita stroke. Beberapa stroke dapat menyebabkan cegukan terus-menerus, yang tidak jauh dari penjelasan yang diberikan Anthoney kepada Osborne beberapa dekade lalu.

Sementara dia telah mencoba mencari bantuan puluhan perawatan, Osborne menolak untuk melakukan prosedur pembedahan yang mungkin mengganggu pernapasannya.

Tak satu pun dari pengobatan medis tampaknya membantu, bahkan terapi hormon eksperimental. Dan pengobatan rumahan sama-sama tidak berhasil. Seorang teman bahkan mencoba menembakkan senapan di belakang Osborne untuk mengejutkannya.

"Itu membuatku takut," Osborne menceritakan, "tapi itu tidak menghilangkan cegukan saya."

Hanya satu dokter yang berhasil menyembuhkan Osborne, tetapi obatnya hanya bekerja sementara.

Menurut Majalah Smithsonian, saat berada di Mayo Clinic, cegukan Osborne berhenti ketika dokter memberinya karbon monoksida dosis tinggi.

Perawatan itu mungkin berhasil, tetapi harganya terlalu berisiko — Osborne tidak dapat bertahan hidup dengan gas beracun itu. Jadi dia hanya belajar untuk hidup dengan cegukan sebaik mungkin.

Setelah beberapa dekade cegukan, Charles Osborne menyerah untuk mencari perawatan medis. Dia telah melakukan perjalanan sejauh Alaska untuk mencari jawaban, tetapi biaya – dan hasil yang mengecewakan – mengakhiri upayanya untuk mencari penyembuhan.

Osborne juga menyerah pada pengobatan rumahan. Setelah kisahnya muncul di surat kabar dan televisi, Osborne menerima ribuan surat. Penulis yang simpatik menyuruh Osborne untuk memijat jarinya atau menekan dagunya.

Dengan setiap saran, Osborne akan menjawab, "Telah mencoba itu."

Jadi Osborne belajar untuk hidup dengan cegukannya. Dokter menjelaskan bahwa suara yang disebabkan oleh cegukan tidak berhubungan dengan diafragma. Sebaliknya, itu berasal dari pita suara, yang menutup di antara cegukan.

Setelah menderita selama bertahun-tahun, Osborne melatih dirinya untuk tidak membuat kebisingan dengan bernapas di antara cegukan.

Kevern Koskovich mengenal Osborne di tahun-tahun terakhirnya mengatakan: “Dia (Osborne) melenturkan dadanya tiga atau empat kali setiap menit.”

“Anda bisa tahu dia cegukan, tetapi dia tidak akan membuat suara apa pun. Dia menarik napas – itulah cara terbaik untuk menggambarkannya,” kata Koskovich sebagaimana dilansir dari Allthatinteresting.

Meskipun kondisinya tidak menguntungkan, Charles Osborne menikah dua kali, memiliki delapan anak, dan bahkan bekerja sebagai juru lelang untuk sementara waktu. Dia bertekad untuk menjalani hidupnya sepenuhnya, dengan cegukannya.

Meskipun cegukan mungkin tampak kecil, cegukan terus-menerus dapat menyebabkan penurunan berat badan, kelelahan, dan masalah kesehatan mental, dan Charles Osborne mengalami bahaya ini secara langsung. Bahkan, di kemudian hari dia menjadi tidak dapat menelan makanan karena cegukannya. Selama bertahun-tahun, dia harus mencampur semua makanannya.

Osborne berhasil menghindari penurunan berat badan dengan makan siang favoritnya: ayam campur, saus, kaldu, dan susu, dicuci dengan beberapa gelas bir.

Setelah 56 tahun cegukan, Osborne berkata, "(Saya akan) memberikan semua yang saya dapatkan di dunia jika saya bisa menyingkirkannya."

"Saya tidak tahu bagaimana rasanya tidak memiliki mereka," lanjutnya. "Aku jadi sangat sakit saat menyentak sepanjang waktu."

Meskipun cegukan itu menjengkelkan, mereka mengubah Osborne menjadi selebritas kecil. Dia muncul di acara radio Robert Ripley's Believe It or Not pada 1936 dan The Tonight Show Dibintangi Johnny Carson pada 1983, menurut Sioux City Journal.

Antara usia 29 dan 96 tahun, Osborne diperkirakan cegukan 430 juta kali. Dan kemudian, pada Juni 1990, cegukan tiba-tiba berhenti. Sekira setahun kemudian, Osborne meninggal. Bulan-bulan terakhir hidupnya, untungnya, bebas dari cegukan.