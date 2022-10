LONDON – Kisah cinta antara Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak dan Akshata Murty menarik perhatian banyak orang. Banyak yang menyebutkan jika kisah percintaan ini ‘dibumbui’ faktor kekayaan yang dimiliki Murty.

Padahal, Murty diketahui tidak dilahirkan serta merta dalam keluarga yang kaya-raya. Sang ayah, N. R. Narayana Murthydiketahui baru mulai mendirikan perusahaan perangkat lunak India Infosys pada 1981, setahun setelah kelahirannya.

“Pada masa itu kami tidak mampu membeli telepon di rumah, dan rekan saya saat itu, Arvind Kher, datang jauh-jauh dari kantor kami di Nariman Point (di Mumbai) ke rumah kami di Bandra (pinggiran kota Mumbai) untuk memberi tahu saya bahwa Anda ibu telah melahirkanmu,” tulis sang ayah dalam suratnya di ‘Legacy: Letters from Eminent Parents to them Daughters.’

“Hidup telah berubah bagi kami sejak saat itu dan ada cukup uang, tetapi Anda tahu gaya hidup kami tetap sederhana,” tambahnya dalam surat itu, dikutip CNN.

Sunak menulis di situs resminya bahwa dia dan Murty bertemu di California, ketika mereka sama-sama belajar untuk MBA di Stanford University.

Mereka menikah pada 2009 di kota Bangalore, India. Pers India menggambarkan pesta itu sebagai acara "tanpa kehebohan" yang dihadiri oleh teman dekat dan keluarga. Keluarga Murthy dikenal sangat menghormati privasi mereka.

Pasangan ini kemudian memiliki dua putri, Krishna dan Anoushka. Murty kemudian membuat merek pakaian wanita Akshata Designs, yang dijelaskan dalam profil mini Vogue India pada 2011 sebagai "pengerjaan lokal memenuhi siluet Barat kontemporer." Dalam wawancara itu, Murty mengatakan kecintaannya pada pakaian membuat bingung sang ibunda, yang bekerja sebagai seorang insinyur. Sang ibunda bingung mengapa Murty menghabiskan begitu banyak waktu untuk menciptakan pakaian yang berbeda dari lemari pakaian ibunya. Lalu pada 2015, Sunak terpilih sebagai Anggota Parlemen di kursi Partai Konservatif di Richmond di North Yorkshire. Di Inggris, dia dan Sunak terdaftar sebagai Direktur perusahaan modal ventura, Catamaran Ventures, yang didirikan oleh sang ayah. Lalu Murty terdaftar di Companies House sebagai Direktur Digme Fitness, jaringan gym kelas atas yang masuk ke pemerintahan setelah berjuang selama pandemi Covid-19. Saat Sunak membuat penawaran pertamanya untuk pemimpin Partai Konservatif pada Agustus lalu, dia mengatakan kepada Times bahwa apa yang membuat keduanya cocok adalah perbedaan mereka. “Saya sangat rapi, dia sangat berantakan … Saya jauh lebih teratur, dia lebih spontan … dia tidak akan mencintai saya karena mengatakan ini tapi saya akan jujur pada Anda, dia tidak besar dalam hal merapikan. hal. Dia adalah mimpi buruk total, pakaian di mana-mana ... dan sepatu ... oh Tuhan sepatu ada dimana-mana... "katanya. Di sisi lain, Sunak diketahui tidak minum alkohol. Hal ini yang membuat Murty kesal. “Saya benar-benar mencoba [minum alkohol],” katanya kepada Times. “Keluarga saya semua minum, istri saya pasti minum. Ini sangat mengganggunya bahwa saya tidak. Orang tua saya melakukannya, ayah saya kesal karena saya tidak akan berbagi segelas anggur dengannya, tetapi untungnya adik laki-laki saya datang dan semua baik-baik saja,” ujarnya.