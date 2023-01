WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang menyelesaikan rencana untuk mengirim tank Abrams buatan AS ke Ukraina dan diharapkan akan membuat pengumuman secepatnya minggu ini. Hal ini diungkapkan tiga pejabat AS yang mengetahui hal tersebut.

Waktu pengiriman tank sebenarnya masih belum jelas dan biasanya dibutuhkan beberapa bulan untuk melatih pasukan menggunakan tank secara efektif.

Pengumuman tentang tank tersebut dapat menjadi bagian dari upaya untuk memecahkan kebuntuan diplomatik dengan Jerman, yang mengindikasikan kepada AS pada minggu lalu bahwa mereka tidak akan mengirim tank Leopard ke Ukraina kecuali AS juga setuju untuk mengirim tank M1 Abrams.

Seorang mantan pejabat pertahanan yang mengetahui masalah itu mengatakan kepada CNN, pengumuman apa pun akan menjadi kontribusi jangka panjang Abrams, yang berarti Ukraina tidak akan memilikinya dalam waktu dekat karena pelatihan dan pembentukan kerangka kerja pendukung.

Untuk saat ini, pengumuman tertunda oleh AS lebih membuat Jerman merasa lebih nyaman dalam menyediakan tank sendiri.

“Ini bukan tank yang akan berada di darat minggu depan atau bulan depan,” kata mantan pejabat itu.

Seperti diketahui, pejabat tinggi keamanan nasional dalam pemerintahan telah secara aktif mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk meyakinkan Jerman agar mengirim tank Leopord.

Sebelumnya, pada Jumat (20/1/2023), pada pertemuan para pemimpin pertahanan barat di Jerman, AS dan sekutunya gagal meyakinkan pejabat Jerman untuk mengirim tank Leopord sebagai bagian dari putaran berikutnya bantuan militer Berlin ke Ukraina. Tetapi pada Selasa (24/1/2023), Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan pihaknya akan mempersiapkan mengirim tank Leopord 2 ke Ukraina. Kemudian pada Selasa (24/1/2023), surat kabar Jerman Der Spiegel melaporkan bahwa Kanselir Jerman Olaf Scholz telah memutuskan untuk mengirim tank Leopard ke Ukraina setelah perdebatan selama berbulan-bulan. CNN telah menghubungi pemerintah Jerman untuk memberikan komentar. Sebelumnyam, pemerintahan Biden tidak pernah mengambil kemungkinan pengiriman tank Amerika, tetapi pejabat AS mengatakan secara terbuka minggu lalu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengirim tank M1 Abrams seberat 70 ton karena harganya mahal dan membutuhkan jumlah pelatihan yang signifikan untuk beroperasi. Tank-tank itu malah berulang kali dilayangkan sebagai opsi jangka panjang – bahkan ketika para kritikus mengatakan waktu yang tepat adalah sekarang, karena Ukraina bersiap untuk kemungkinan Rusia akan memobilisasi lebih banyak pasukan dan meluncurkan serangan baru. Sky News Arabia pertama kali melaporkan berita bahwa AS sedang mempertimbangkan pengiriman tank. Seperti diketahui, Presiden Ukraina Volodomyr Zelensky secara konsisten meminta sekutu Barat untuk memberikan tank modern saat negaranya mempersiapkan kawat gigi untuk serangan balasan besar Rusia yang diperkirakan akan terjadi di musim semi. Inggris telah mengumumkan akan mengirim 12 tank Challenger 2 mereka ke Ukraina, melintasi apa yang sebelumnya tampak sebagai garis merah bagi AS dan sekutu Eropanya. Pengumuman AS yang mengirim tank akan meningkatkan tekanan pada Jerman karena memutuskan apakah akan mengizinkan mengirim tank Leopord 2. Diyakini ada sekitar 2.000 tank Leopord 2 di Eropa. Polandia pada Selasa (24/1/2023) secara resmi meminta Berlin untuk menyetujui mengirim beberapa tank Leopord 2 ke Ukraina. Mengingat pengumuman minggu lalu tentang penarikan saham AS senilai USD2,5 miliar untuk dikirim ke Ukraina, sebuah pengumuman sepertinya tidak akan tentang penarikan lagi. Sebaliknya, penyediaan tank ke Ukraina dapat berasal dari kontrak baru di bawah Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina (USAI) atau perbaikan tank M-1 Abrams dari negara lain seperti Polandia, yang baru-baru ini menutup kesepakatan untuk membeli lebih banyak Abrams dan telah telah vokal dalam desakan pengiriman tank ke Ukraina. Skenario mana pun memberi AS lebih banyak waktu dan ruang untuk memperoleh, melatih, dan melengkapi Ukraina dengan tank yang kompleks untuk dioperasikan. Pasukan Ukraina sudah melatih sejumlah sistem baru dan canggih. Daftar itu termasuk pelatihan rudal Patriot, tank Challenger 2 buatan Inggris, howitzer M109 dan banyak lagi, serta pelatihan senjata gabungan yang baru-baru ini dimulai di Jerman. Tank mewakili senjata ofensif langsung paling kuat yang disediakan untuk Ukraina sejauh ini, sistem bersenjata berat yang dirancang untuk menghadapi musuh secara langsung alih-alih menembak dari jarak jauh. Jika digunakan dengan benar dengan pelatihan yang diperlukan, mereka dapat memungkinkan Ukraina merebut kembali wilayah melawan pasukan Rusia yang memiliki waktu untuk menggali garis pertahanan. AS telah mulai memasok tank T-72 era Soviet yang diperbarui, tetapi tank barat modern adalah generasi yang maju dalam hal kemampuan mereka untuk menargetkan posisi musuh. Pejabat Pentagon dan Gedung Putih membantah bahwa risiko eskalasi dengan Rusia ada hubungannya dengan keputusan AS untuk menunda keputusan pengiriman tank. Sebaliknya, kekhawatirannya adalah betapa sulitnya bagi pasukan Ukraina untuk mengoperasikan dan memelihara tank Abrams dan apakah itu akan efektif di medan perang di Ukraina. “Ini adalah sistem yang sangat, sangat berbeda dari generasi tank yang mereka operasikan saat ini,” kata pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Darat Patrick Donahoe, mantan komandan Pusat Manuver Angkatan Darat di Fort Benning, Georgia kepada CNN pada minggu lalu. “Jadi kita harus melalui program pelatihan yang cukup besar dengan Angkatan Darat mereka. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang Anda bisa begitu saja, 'Hei, kami mengirim Abrams kepada Anda hari ini dan Anda akan bertarung dengannya besok.' Itu bahkan tidak mungkin,” lanjutnya.