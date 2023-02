CHINA - Menurut Kementerian Luar Negeri China, diplomat top China akan mengunjungi Rusia bulan ini. Ini menjadi kunjungan pertama seorang pejabat China ke negara itu sejak invasi Moskow ke Ukraina tanpa alasan.

Wang Yi, yang diangkat sebagai penasihat kebijakan luar negeri utama pemimpin China Xi Jinping pada bulan lalu, akan mengunjungi Rusia selama tur internasional delapan hari mulai Selasa (14/2/2023) waktu setempat. Kunjungan ini akan mencakup kunjungan ke Prancis, Italia, Hungaria dan pidato di Konferensi Keamanan Munich pada akhir pekan mendatang, yang mungkin juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

Dikutip CNN, rencana perjalanan ke luar negeri adalah yang pertama dilakukan Wang setelah meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan mengambil peran barunya, dan itu bisa memberikan ujian kemampuan diplomat dalam menyeimbangkan hubungan dekat Beijing dengan Moskow, sementara juga berusaha untuk meningkatkan citra dan hubungan China di Eropa – dan dengan ekstensi AS.

Kehadiran Wang di Konferensi Keamanan Munich, yang diperkirakan akan dihadiri Blinken, dapat memberikan kesempatan bagi keduanya untuk bertemu langsung untuk pertama kalinya sejak ketegangan AS-Tiongkok kembali berkobar setelah balon pengintai Tiongkok yang dicurigai memasuki wilayah udara Amerika akhir bulan lalu.

Dampak dari balon itu pun terasa sangat cepat, AS menuduh China mengawasi program pengawasan internasional – dan Beijing menyangkal klaim tersebut dan pada gilirannya menuduh AS secara illegal menerbangkan balon ketinggian tinggi ke wilayah udaranya lebih dari 10 kali sejak awaL tahun lalu. China mempertahankan balon, yang diidentifikasi oleh pasukan AS dan kemudian jatuh awal bulan ini, adalah pesawat penelitian sipil yang secara tidak sengaja terlempar keluar jalur.

Insiden itu juga berdampak langsung pada apa yang dilihat sebagai peluang bagi AS dan China untuk menstabilkan hubungan, karena Blinken menunda kunjungan awal Februari yang diharapkan ke Beijing setelah pejabat AS mengumumkan bahwa mereka melacak perangkat tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Senin (13/2/2023) menolak untuk mengkonfirmasi bahwa Blinken akan menghadiri konferensi Munich dan mengatakan tidak ada pertemuan dengan pejabat China yang dijadwalkan. Dia mencatat, bagaimanapun, bahwa AS selalu menilai pilihan untuk diplomasi, termasuk pertemuan di negara ketiga.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin tidak menyebutkan kemungkinan pertemuan dengan Blinken saat mengumumkan rencana perjalanan Wang Yi selama konferensi pers pada Senin (13/2/2023).

juru bicara mengatakan rencana perjalanan Wang akan membawa peluang bagi China untuk bekerja demi kemajuan baru dalam hubungan bilateral dengan Prancis, Italia, dan Hungaria, serta mempromosikan rasa saling percaya strategis China-UE.

Hubungan China dengan Eropa mengalami tekanan yang signifikan setelah perang Ukraina. Beijing telah menolak untuk mengutuk invasi secara langsung atau mendukung berbagai tindakan terhadapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). China juga terus bermitra dengan militer Rusia selama latihan skala besar, sambil meningkatkan perdagangan dan pembelian bahan bakar dari Moskow.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, kunjungan Wang ke Moskow akan memberikan kesempatan bagi China dan Rusia untuk terus mengembangkan kemitraan strategis mereka dan “bertukar pandangan” tentang masalah hotspot internasional dan regional yang menjadi kepentingan bersama. Ini menjadi ungkapan umum yang sering digunakan untuk menyinggung topik termasuk perang di Ukraina.

Kementerian Luar Negeri tidak merinci apakah Wang akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Tiongkok siap menerima kunjungan ini sebagai kesempatan dan bekerja sama dengan Rusia untuk mendorong pertumbuhan hubungan bilateral yang stabil ke arah yang diidentifikasi oleh kedua kepala negara, mempertahankan hak dan kepentingan yang sah dari kedua belah pihak, dan memainkan peran aktif bagi dunia. damai,” kata juru bicara Wang Wenbin.

Kunjungan Wang juga dapat menandakan kunjungan kenegaraan oleh pemimpin China Xi Jinping ke Moskow akhir tahun ini. Putin menyampaikan undangan kepada Xi selama panggilan akhir tahun antara kedua pemimpin, tetapi Kementerian Luar Negeri China belum mengonfirmasi rencana apa pun.