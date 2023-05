JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selalu berupaya menjalin hubungan bilateral pertahanan yang baik dengan negara-negara sahabat.

Salah satunya adalah dengan menghadiri Military Attache Corps ANZAC Reception for the Defense Forces of Australia and New Zealand, sebagai bentuk penghormatan dalam hubungan bilateral pertahanan antara Indonesia, Australia, dan Selandia Baru.

Dalam acara perjamuan di Jakarta, Rabu (17/5/2023) tersebut, Prabowo disambut Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM dan Athan Australia untuk Indonesia Brigadier Matt Campbell serta Wakil Dubes Selandia Baru Giselle Larcombe, didampingi Athan Selandia Baru Colonel Grant Morris.

Sebelumnya, Australia dan Selandia Baru selalu memperingati hari nasional ANZAC yang jatuh setiap 25 April, untuk mengenang semua warga di kedua negara yang telah bertugas dan gugur dalam seluruh peperangan, konflik dan operasi penjaga perdamaian.

Sejarah hari nasional ANZAC berdasarkan peristiwa pendaratan tentara Australia dan Selandia Baru di Gallipoli, Turkiye pada 25 April 1915 silam yang menimbulkan korban ribuan jiwa tentara dari kedua negara tersebut.

(dka)

