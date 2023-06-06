5 Fakta Balita Tewas di Tangan Orangtua Asuh, Alami Luka Lebam di Seluruh Tubuh

SIDOARJO – Seorang balita berinisial F ditemukan meninggal di sebuah kamar kos di Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Balita berusia 3 tahun itu tewas akibat dianiaya oleh orangtua asuhnya.

Berikut fakta-fakta terkait kasus ini:

1. Pelaku pasangan orangtua asuh

F ditemukan dengan luka lebam di sekujur tubuhnya pada Minggu, 28 Mei 2023 malam. Pelaku, pasangan pasutri Bambang Suprijono (48) dan Sriyati Indayani (43) telah ditangkap polisi atas tuduhan penganiayaan yang menewaskan F.

2. Aniaya korban lantaran bayaran sering terlambat

Diketahui pasangan itu mengasuh F sejak anak itu dititipkan orang tua kandungnya pada Agustus 2022, dengan bayaran Rp5 juta per bulan. Namun, seiring waktu, pembayaran dari orangtua F sering molor dan tidak sesuai kesepakatan seperti perjanjian awal dulu.

"Pokoknya sejak bulan Maret 2023 lalu pembayaran perbulan itu enggak sesuai dan sering molor," ujar Sriyati saat gelaran rilis di Mapolresta Sidoarjo, Rabu (31/5/2023).

Berawal dari kekecewaan itu, kedua pelaku melampiaskan kekesalannya kepada korban. Terlebih lagi, keberadaan dan identitas kedua orang tua korban tidak jelas, sehingga aksi kedua pelaku semakin leluasa.