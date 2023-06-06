Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

5 Fakta Balita Tewas di Tangan Orangtua Asuh, Alami Luka Lebam di Seluruh Tubuh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:01 WIB
5 Fakta Balita Tewas di Tangan Orangtua Asuh, Alami Luka Lebam di Seluruh Tubuh
Orangtua asuh aniaya balita. (Foto: iNews)
A
A
A

SIDOARJO – Seorang balita berinisial F ditemukan meninggal di sebuah kamar kos di Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Balita berusia 3 tahun itu tewas akibat dianiaya oleh orangtua asuhnya.

Berikut fakta-fakta terkait kasus ini:

1. Pelaku pasangan orangtua asuh

F ditemukan dengan luka lebam di sekujur tubuhnya pada Minggu, 28 Mei 2023 malam. Pelaku, pasangan pasutri Bambang Suprijono (48) dan Sriyati Indayani (43) telah ditangkap polisi atas tuduhan penganiayaan yang menewaskan F.

2. Aniaya korban lantaran bayaran sering terlambat

Diketahui pasangan itu mengasuh F sejak anak itu dititipkan orang tua kandungnya pada Agustus 2022, dengan bayaran Rp5 juta per bulan. Namun, seiring waktu, pembayaran dari orangtua F sering molor dan tidak sesuai kesepakatan seperti perjanjian awal dulu.

"Pokoknya sejak bulan Maret 2023 lalu pembayaran perbulan itu enggak sesuai dan sering molor," ujar Sriyati saat gelaran rilis di Mapolresta Sidoarjo, Rabu (31/5/2023).

Berawal dari kekecewaan itu, kedua pelaku melampiaskan kekesalannya kepada korban. Terlebih lagi, keberadaan dan identitas kedua orang tua korban tidak jelas, sehingga aksi kedua pelaku semakin leluasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement