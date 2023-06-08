Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Respons Polri Terkait Bripka Andry Setoran ke Atasan hingga Ratusan Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |06:11 WIB
3 Fakta Respons Polri Terkait Bripka Andry Setoran ke Atasan hingga Ratusan Juta
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan. (Foto : MNC Portal/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial postingan seorang anggota Brimob, Bripka Andry Darma Irawan yang mengungkap kekesalannya dan curhat karena dimutasi oleh atasannya. Ia mengaku telah menyetor uang ratusan juta ke komandannya agar tetap berdinas di Kabupaten Rokan Hilir, bukan dimutasi ke Brimob Polda Riau di Kota Pekanbaru.

Terkait hal ini, Mabes Polri akan bicara. Berikut 3 respons Polri terkait cuitan Bripka Andry soal setoran ke komandannya hingga ratusan juta, sebagaimana dirangkum pada Kamis (8/6/2023) :

1. Tak Ada Budaya Setoran ke Atasan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan merespons kejadian ini. Ia menyebut tidak ada budaya setoran dari bawahan ke atasan bagi siapapun personel kepolisian dan dimanapun melaksanakan tugasnya.

"Tidak ada di lingkungan Polri mengatur setor setoran ya," kata Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

2. Tidak Diperbolehkan

Lantaran tidak ada aturan tersebut, ia menegaskan tidak diperbolehkan setoran dari bawahan.

"Jadi kalau pertanyaanya boleh atau tidak, ya pasti tidak boleh ya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement