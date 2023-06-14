Kisah Fakfak Kota Tua di Masa Kolonial, Tak Luput dari Kepemimpinan Hayam Wuruk

JAKARTA – Fakfak dijuluki dengan kota pemerintahan dan Kota Pala karena komoditasnya. Tempat ini juga dijuluki sebagai Kota Tua karena sejarah dan perjuangannya di masa kolonial.

Fakfak yang masuk wilayah Papua Barat juga tak luput dari kepemimpinan Hayam Wuruk.

Seperti diketahui, Kerajaan Majapahit merupakan kemaharajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara sekaligus monarki terbesar dalam sejarah Indonesia.

Tak hanya menguasai kepulauan di Indonesia, namun kekuasaan pemerintahan Majapahit kala itu terbentang hingga semenanjung Malaya, dan Kepulauan Sulu, Filipina.

Kota Fakfak juga disebutkan dalam kitab klasik Negarakertagama (1365 M) yang menyatakan sejumlah daerah yang terletak di bagian timur Indonesia yakni nama Wwanin, Sran dan Timur.

Wwanin menurut ahli Jawa Kuno adalah nama lain daerah Onin (Jazirah Onin) di Fakfak yang hingga kini menjadi kabupaten tertua di Papua.

Menurut Johszua Robert Mansoben dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, jauh sebelum penegakan Pemerintah Kolonial Belanda di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat di daerah pantai barat Papua terdapat beberapa daerah kerajaan pada awalnya di Semenanjung Onin.