Korban Tewas Tabrak Lari Luka Parah di Sekujur Tubuh, Tulang Rusuk Patah Tujuh

BEKASI - Moses Bagus Prakoso (33) meninggal dunia dalam kasus tabrak lari di kawasan Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Moses disebut menderita luka di sekujur tubuhnya usai ditabrak OS (26) yang tak lain adalah tetangganya sendiri.

Adik Korban, Lois Bunga Lestari (26) mengatakan, saat dibawa ke rumah sakit, kondisi Moses masih bisa bernapas. Saat itu, di sekujur tubuhnya ditemukan luka berdarah dan gejala patah tulang.

“Sampai di rumah sakit masih bernapas, masih bisa tapi dengan kondisi meraung kemudian sudah berdarah-darah dan luka di mana-mana,” kata Lois saat ditemui di kawasan Bekasi, Kamis (15/6/2023).

Korban Moses disebut mengalami patah tulang pada bagian lengan kiri dan kanan serta luka jahit di kaki. Moses juga mengalami patah tulang rusuk yang membuat paru-parunya tertusuk. Total terdapat 7 tulang rusuk yang patah.

“Patah 7 tujuh tulang rusuk bagian kanan diperkirakan menusuk ke paru-paru hingga berdarah-darah, jadi sudah enggak kondusif. Kemungkinan besar kematiannya penyebabnya itu,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Adik Korban, Nicolas Catra Prakoso (29) yang sempat melihat kondisi jenazah korban. Pada bagian perutnya disebutkan ada bekas ban mobil.

“Jadi kita sempat lihat di perutnya, itu ada luka bekas sebesar diameter ban mobil,” jelas dia.