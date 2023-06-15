Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Tewas Tabrak Lari Luka Parah di Sekujur Tubuh, Tulang Rusuk Patah Tujuh

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:39 WIB
Korban Tewas Tabrak Lari Luka Parah di Sekujur Tubuh, Tulang Rusuk Patah Tujuh
Foto: Jonathan S
A
A
A

BEKASI - Moses Bagus Prakoso (33) meninggal dunia dalam kasus tabrak lari di kawasan Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Moses disebut menderita luka di sekujur tubuhnya usai ditabrak OS (26) yang tak lain adalah tetangganya sendiri.

Adik Korban, Lois Bunga Lestari (26) mengatakan, saat dibawa ke rumah sakit, kondisi Moses masih bisa bernapas. Saat itu, di sekujur tubuhnya ditemukan luka berdarah dan gejala patah tulang.

“Sampai di rumah sakit masih bernapas, masih bisa tapi dengan kondisi meraung kemudian sudah berdarah-darah dan luka di mana-mana,” kata Lois saat ditemui di kawasan Bekasi, Kamis (15/6/2023).

Korban Moses disebut mengalami patah tulang pada bagian lengan kiri dan kanan serta luka jahit di kaki. Moses juga mengalami patah tulang rusuk yang membuat paru-parunya tertusuk. Total terdapat 7 tulang rusuk yang patah.

 BACA JUGA:

“Patah 7 tujuh tulang rusuk bagian kanan diperkirakan menusuk ke paru-paru hingga berdarah-darah, jadi sudah enggak kondusif. Kemungkinan besar kematiannya penyebabnya itu,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Adik Korban, Nicolas Catra Prakoso (29) yang sempat melihat kondisi jenazah korban. Pada bagian perutnya disebutkan ada bekas ban mobil.

“Jadi kita sempat lihat di perutnya, itu ada luka bekas sebesar diameter ban mobil,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement